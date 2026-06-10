به گزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با روز جهانی صنایعدستی، ادارهکل روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با برگزاری یک تور تخصصی رسانهای، زمینه بازدید جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانهای حوزه صنایعدستی را از ظرفیتها، کارگاههای تولیدی و توانمندیهای هنرمندان صنایعدستی استان البرز فراهم کرد.
این برنامه با هدف معرفی ظرفیتهای کمتر دیدهشده صنایعدستی، تقویت تعامل میان رسانهها و جامعه هنری، انعکاس دستاوردهای فعالان این حوزه و تبیین جایگاه صنایعدستی در منظومه توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور برگزار شد.
در جریان این بازدید میدانی، خبرنگاران از نزدیک در جریان فرآیند تولید آثار صنایعدستی، شیوههای انتقال دانش و مهارتهای بومی، ظرفیتهای اشتغالآفرین این حوزه و نقش هنرمندان در صیانت از میراث ناملموس و هویت فرهنگی ایران قرار گرفتند.
استان البرز بهعنوان یکی از کانونهای رو به رشد صنایعدستی کشور، در سالهای اخیر با بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی، تنوع رشتههای هنری و حضور نسل جدیدی از هنرمندان خلاق، توانسته است جایگاه قابل توجهی در عرصه تولید، کارآفرینی و توسعه بازار صنایعدستی به دست آورد.
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