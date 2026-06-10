۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۶

به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی و به همت اداره‌کل روابط‌عمومی وزارت میراث‌فرهنگی؛

روایت میدانی رسانه از زیست‌بوم خلاق صنایع‌دستی البرز/ تور تخصصی خبرنگاران در مسیر بازخوانی ظرفیت‌های اقتصاد هویت‌محور برگزار شد 

روایت میدانی رسانه از زیست‌بوم خلاق صنایع‌دستی البرز/ تور تخصصی خبرنگاران در مسیر بازخوانی ظرفیت‌های اقتصاد هویت‌محور برگزار شد 

همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی، جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در قالب تور تخصصی رسانه‌ای به ابتکار اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از کارگاه‌ها، مراکز تولید و ظرفیت‌های شاخص صنایع‌دستی استان البرز بازدید کردند؛ رویدادی که با هدف تقویت پیوند میان رسانه و زیست‌بوم خلاق صنایع‌دستی، معرفی توانمندی‌های هنرمندان و تبیین نقش این حوزه در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی، اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با برگزاری یک تور تخصصی رسانه‌ای، زمینه بازدید جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای حوزه صنایع‌دستی را از ظرفیت‌ها، کارگاه‌های تولیدی و توانمندی‌های هنرمندان صنایع‌دستی استان البرز فراهم کرد.

این برنامه با هدف معرفی ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده صنایع‌دستی، تقویت تعامل میان رسانه‌ها و جامعه هنری، انعکاس دستاوردهای فعالان این حوزه و تبیین جایگاه صنایع‌دستی در منظومه توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور برگزار شد.

در جریان این بازدید میدانی، خبرنگاران از نزدیک در جریان فرآیند تولید آثار صنایع‌دستی، شیوه‌های انتقال دانش و مهارت‌های بومی، ظرفیت‌های اشتغال‌آفرین این حوزه و نقش هنرمندان در صیانت از میراث ناملموس و هویت فرهنگی ایران قرار گرفتند.

استان البرز به‌عنوان یکی از کانون‌های رو به رشد صنایع‌دستی کشور، در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی، تنوع رشته‌های هنری و حضور نسل جدیدی از هنرمندان خلاق، توانسته است جایگاه قابل توجهی در عرصه تولید، کارآفرینی و توسعه بازار صنایع‌دستی به دست آورد. 

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کد خبر 1405032001732
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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