به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدابراهیم زارعی شامگاه چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح نمایشگاه صنایعدستی که به مناسبت گرامیداشت روز جهانی صنایعدستی با حضور مدیرکل امور پایگاههای میراث ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان و جمعی از مسئولان و علاقمندان حوزه صنایعدستی در خانه کُرد سنندج برپا شد، اظهار کرد: صنایعدستی علاوه بر ارزشهای فرهنگی و هویتی، میتواند به عنوان یکی از پیشرانهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در استانهای دارای ظرفیتهای بومی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری افزود: کردستان از تنوع قابل توجهی در حوزه صنایعدستی برخوردار است و هنرمندان این استان با بهرهگیری از دانش بومی و مهارتهای سنتی، آثار ارزشمندی تولید میکنند که قابلیت حضور در بازارهای ملی و بینالمللی را دارد.
او با اشاره به اهمیت تجاریسازی تولیدات صنایعدستی عنوان کرد: حمایت از هنرمندان نباید تنها به تولید محدود شود، بلکه لازم است زنجیره ارزش این حوزه از آموزش و تولید تا بازاریابی و فروش مورد توجه قرار گیرد.
زارعی، توسعه بازارهای فروش، برندسازی و بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی را از الزامات رونق صنایعدستی دانست و یادآور شد: هر اندازه ارتباط صنعتگران با بازارهای هدف تقویت شود، زمینه برای افزایش درآمد، ماندگاری مشاغل و جذب نسل جوان به این حوزه بیشتر فراهم میشود.
رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، بر ضرورت حمایت از رشتههای در معرض فراموشی تاکید کرد و گفت: ثبت، مستندسازی و انتقال دانش استادکاران به نسلهای جدید باید در اولویت برنامههای حوزه میراثفرهنگی قرار گیرد.
او با بیان اینکه صنایعدستی یکی از ارکان مهم گردشگری فرهنگی استاینکه صنایعدستی یکی از ارکان مهم گردشگری فرهنگی است، بیان کرد: معرفی ظرفیتهای صنایعدستی کردستان در رویدادهای ملی و بینالمللی، به افزایش شناخت از فرهنگ و هنر این استان و رونق گردشگری کمک میکند.
زارعی اظهار کرد: امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و هنرمندان، زمینه توسعه پایدار صنایعدستی و افزایش سهم این بخش در اقتصاد استان بیش از پیش فراهم شود.
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