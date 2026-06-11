به گزارش خبرنگار میراث آریا، سومین جشنواره دستبافتههای کاربافی اردکان، شامگاه چهارشنبه ۲۰ خردادماه، همزمان با روز جهانی صنایعدستی، با حضور فرماندار ویژه شهرستان، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد، شهردار اردکان، مدیرعامل مؤسسه فرهنگیهنری افق کویر، سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردکان، بخشدار خرانق، مدیر پایگاه پژوهشی بافت تاریخی شهر اردکان و جمعی از هنرمندان و مسئولان استانی و شهرستانی در اردکان افتتاح شد.
در این جشنواره، آثار متنوعی از دستبافتههای کاربافی همراه با بستهبندیهای خلاقانه و نوآورانه به نمایش گذاشته شده است.
همچنین مرغوبترین محصولات کاربافی نظیر انواع لباس، کیف و دیگر تولیدات دستبافت در معرض دید عموم قرار گرفته و زمینه آشنایی هرچه بیشتر مردم با ظرفیتهای این هنر اصیل فراهم شده است.
این رویداد با هدف پاسداشت هنر کهن کاربافی، حمایت از هنرمندان بومی و تقویت زنجیره ارزش از تولید تا عرضه برپا شده است.
این نمایشگاه تا جمعه ۲۲ خردادماه، از ساعت ۱۸ تا ۲۲:۳۰ در محل مازاری سنایی واقع در خیابان حضرت مهدی(عج) میزبان مردم و علاقهمندان به صنایعدستی است.
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