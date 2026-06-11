به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدجواد کولیوند عصر چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ در مراسم گرامیداشت روز جهانی و هفته صنایعدستی، ضمن تقدیر از تلاشهای فعالان این عرصه گفت: هرچند در تقویم رسمی تنها یک روز به نام صنایعدستی ثبت شده است، اما هنرمندان، صنعتگران و کنشگران حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در تمامی روزهای سال برای صیانت از هویت فرهنگی و تاریخی استان و معرفی آن به جامعه تلاش میکنند و این کوششها ماندگار و شایسته قدردانی است.
استاندار سمنان با بیان اینکه استان سمنان از ظرفیتهای کمنظیری در بخش میراث فرهنگی و گردشگری برخوردار است، افزود: بسیاری از مسافران و گردشگرانی که به سمنان سفر میکنند، با جاذبهها و قابلیتهای کمتر شناختهشده استان آشنا شده و از آن شگفتزده میشوند.
او تصریح کرد: این در حالی است که سمنان به واسطه پیشینه تاریخی، آثار ارزشمند فرهنگی و ظرفیتهای متعدد گردشگری، شایستگی آن را دارد که بیش از گذشته در سطح کشور و حتی عرصههای بینالمللی معرفی شود.
استاندار سمنان خودباوری را یکی از مهمترین پیشنیازهای پیشرفت در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دانست و بیان کرد: زمانی که به توانمندیها و ظرفیتهای موجود باور داشته باشیم، دستیابی به اهداف بزرگ دور از دسترس نخواهد بود و نباید به شرایط فعلی بسنده کنیم، بلکه لازم است با برنامهریزی منسجم، تلاش مضاعف و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، سمنان را در زمره استانهای پیشرو کشور در این حوزهها قرار دهیم.
او همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع موانع موجود در بخش گردشگری و میراث فرهنگی گفت: با همکاری و همراهی دستگاههای اجرایی، مجموعه قضایی و مدیران استان، بخشی از مشکلات و موانع چندساله برخی پروژهها برطرف شده است و روند تکمیل زیرساختها و طرحهای مرتبط با این بخش با جدیت دنبال میشود.
کولیوند اظهار کرد: ظرفیتهای ارزشمند تاریخی استان، کاروانسراها، بناهای فرهنگی و همچنین مفاخر سمنان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند و برای معرفی شایسته آنها از ظرفیتهای ملی بهرهبرداری شود.
استاندار سمنان در پایان با تأکید بر اینکه تمامی شهرستانهای استان از ظرفیتهای قابل توجه در حوزه گردشگری و فرهنگ برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری و صنایعدستی بدون مشارکت و همراهی دستگاههای مختلف امکانپذیر نیست و باید با همدلی، حمایت از فعالان این عرصه و معرفی درست قابلیتهای استان، از این ظرفیت ارزشمند در مسیر توسعه، اشتغالزایی و ارتقای جایگاه سمنان در کشور استفاده کرد.
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