به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شهرزاد امین شیرازی، امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، با تأکید بر جایگاه هنرهای ملی در حفظ هویت فرهنگی کشور گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف ما گشودن پنجره‌ای به سمت بیرون است؛ پنجره‌ای که از طریق آن بتوان تمامی ظرفیت‌ها، دستاوردها و اتفاقات ارزشمندی را که در پژوهشکده هنرهای ملی رقم می‌خورد، به جامعه، بدنه تخصصی وزارتخانه و علاقه‌مندان این حوزه معرفی کرد.

او با اشاره به نقش هنرمندان در تداوم میراث فرهنگی افزود: هنرمند در سکوت و آرامش خلق می‌کند، اما آثار او متعلق به جامعه است و باید دیده شود. در مقابل، جامعه نیز باید بداند در این فضاها دانش، مهارت و خلاقیتی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند در حفظ هویت فرهنگی و حتی ساختن آینده نقش‌آفرین باشد.

سرپرست پژوهشکده هنرهای ملی، تعامل با سایر بخش‌های پژوهشگاه و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را از اولویت‌های اصلی این مجموعه برشمرد و اظهار داشت: هنرهای ملی می‌توانند در کنار حوزه‌هایی همچون باستان‌شناسی، حفاظت و مرمت و مردم‌شناسی قرار گیرند و با ارائه دانش تخصصی خود به شناخت بهتر میراث فرهنگی، بازخوانی دانش‌های تاریخی و تقویت بنیان‌های هویتی کشور کمک کنند.

وی از برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری‌ها با معاونت گردشگری نیز خبر داد و گفت: هنرهای ملی ظرفیتی فراتر از یک عنصر تزئینی دارند. این هنرها می‌توانند در طراحی تجربه فرهنگی گردشگران نقش‌آفرین باشند و فضاهایی خلق کنند که ریشه در هویت ایرانی داشته و تجربه‌ای متمایز و به‌یادماندنی برای مخاطبان رقم بزنند.

امین شیرازی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه گردشگری فرهنگی افزود: هدف ما معرفی دوباره هنرهای ملی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در توسعه گردشگری فرهنگی است؛ ظرفیتی که می‌تواند به شکوفایی بیشتر این حوزه و تقویت پیوند میان میراث فرهنگی و گردشگری منجر شود.

او در ادامه با تبیین جایگاه پژوهشکده هنرهای ملی در منظومه سیاست‌گذاری فرهنگی کشور تصریح کرد: مأموریت اصلی پژوهشکده تولید دانش، تدوین استانداردها و ارائه پشتوانه علمی برای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری است. ما می‌توانیم داده‌ها، الگوها و معیارهای تخصصی مورد نیاز را در اختیار بخش‌های اجرایی و سیاست‌گذار قرار دهیم تا مسیر توسعه هنرهای ملی بر پایه دانش و پژوهش استوار شود.

سرپرست پژوهشکده هنرهای ملی خاطرنشان کرد: نظارت به خط‌کش نیاز دارد، اجرا به نقشه نیاز دارد و سیاست‌گذاری به داده. پژوهشکده می‌تواند این ابزارهای تخصصی را برای حوزه‌های اجرایی فراهم کند تا تصمیم‌ها با پشتوانه علمی بیشتری اتخاذ شوند.

او همچنین توسعه ارتباطات علمی و فرهنگی در عرصه بین‌المللی را از دیگر برنامه‌های این مجموعه عنوان کرد و گفت: یک نهاد پژوهشی زمانی می‌تواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند که در گفت‌وگوهای علمی و فرهنگی جهان حضور فعال داشته باشد. از این رو، توسعه همکاری با نهادها و مراکز تخصصی بین‌المللی در دستور کار پژوهشکده قرار دارد.

امین شیرازی با تأکید بر ظرفیت هنر در ایجاد گفت‌وگو میان ملت‌ها اظهار داشت: شاید در بسیاری از حوزه‌ها زبان مشترکی میان کشورها وجود نداشته باشد، اما هنر می‌تواند این زبان مشترک را ایجاد کند. هنرمندان فارغ از مرزهای سیاسی، درباره رنگ، نقش، فرم، تکنیک و فرآیند خلق اثر با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند و همین گفت‌وگوها زمینه‌ساز نزدیکی فرهنگی ملت‌ها می‌شود.

او در پایان با اشاره به جایگاه ارزشمند هنرمندان و پژوهشگران فعال در پژوهشکده هنرهای ملی گفت: ظرفیت‌های انسانی این مجموعه بسیار فراتر از آن چیزی است که امروز شناخته شده است. تلاش خواهیم کرد با حضور مؤثرتر در رویدادها، نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها، دانشگاه‌ها و مجامع تخصصی، زمینه معرفی هرچه بهتر این توانمندی‌ها را فراهم کنیم تا هنرهای ملی بیش از گذشته در متن زندگی فرهنگی جامعه حضور داشته باشند.

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