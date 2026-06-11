حسین ایزدی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران در یادداشتی نوشت: صنایعدستی حاصل قرنها تجربه، خلاقیت و ذوق مردمانی است که فرهنگ و هویت خود را در قالب نقشها، رنگها و آثار ماندگار به نسلهای بعد منتقل کردهاند. هر اثر صنایعدستی داستانی از زندگی، باورها و سنتهای مردم این سرزمین را روایت میکند و به همین دلیل باید آن را بخشی از میراث فرهنگی زنده کشور دانست؛ میراثی که حفظ و انتقال آن به نسلهای آینده، مسئولیتی همگانی است.
در سالهای اخیر، نقش صنایعدستی در توسعه گردشگری بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. گردشگران امروز تنها به دنبال بازدید از جاذبههای طبیعی و تاریخی نیستند، بلکه میخواهند با فرهنگ و سبک زندگی مردم هر منطقه نیز آشنا شوند. در این میان، صنایعدستی به عنوان یکی از شاخصترین محصولات گردشگری، نقش مهمی در معرفی هویت فرهنگی مناطق مختلف ایفا میکند. هر قطعه صنایعدستی که به دست یک گردشگر میرسد، در واقع سفیری فرهنگی است که بخشی از تاریخ، هنر و تمدن ایران را با خود به نقاط مختلف جهان میبرد.
استان مازندران با برخورداری از پیشینهای غنی در تولید انواع صنایعدستی، ظرفیت آن را دارد که از این حوزه به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه گردشگری بهرهبرداری کند. پیوند میان صنایعدستی و گردشگری نه تنها به حفظ هنرهای سنتی کمک میکند، بلکه زمینه اشتغال، رونق اقتصادی و پایداری جوامع محلی را نیز فراهم میسازد.
امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است هنرمندان این عرصه ضمن پاسداری از اصالتها و ارزشهای بومی، به نوآوری، ارتقای کیفیت، طراحی متناسب با نیاز بازار و بهرهگیری از شیوههای نوین عرضه و بازاریابی توجه داشته باشند. حفظ ریشهها و همگامی با نیازهای روز، میتواند ضامن ماندگاری و شکوفایی صنایعدستی در عرصههای ملی و بینالمللی باشد.
بیتردید آینده صنایعدستی در گرو حمایت از هنرمندان، تقویت آموزشهای سنتی، توسعه بازارهای فروش و معرفی هرچه بیشتر این ظرفیت ارزشمند است. امیدوارم با تلاش هنرمندان پرتلاش مازندران و همراهی دستگاههای مسئول، شاهد اعتلای روزافزون صنایعدستی استان و تثبیت جایگاه آن به عنوان یکی از مهمترین نمادهای هویت فرهنگی و محصولات شاخص گردشگری باشیم.
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