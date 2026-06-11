به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه در همایش گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی و روز ملی فرش دستباف، با اشاره به تنوع و غنای رشته‌های صنایع‌دستی خراسان شمالی اظهار کرد: این همایش تلفیقی از فرش دو رو، گلیم، سفره کردی و نساجی سنتی است؛ رشته‌هایی که هر یک بخشی از هویت فرهنگی و هنری این استان را نمایندگی می‌کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با بیان اینکه در استان استقبال مدیران دستگاه‌های اجرایی از برگزاری رویدادها و همایش‌ها قابل تقدیر است، افزود: این موضوع فرصتی ارزشمند فراهم می‌کند تا هم مدیران و هم بخش خصوصی از ظرفیت این برنامه‌ها برای معرفی، حمایت و توسعه صنایع‌دستی بهره‌مند شوند.

دیناری با تأکید بر اینکه این رویداد کار یک دستگاه نیست، تصریح کرد: برگزاری این همایش حاصل هم‌افزایی و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی بجنورد و اتاق تعاون است و همین همراهی می‌تواند به تداوم برنامه‌های اثرگذار در حوزه صنایع‌دستی منجر شود.

او با اشاره به برنامه‌های هفته صنایع‌دستی گفت: افتتاح خانه صنایع‌دستی شهرستان سملقان، برگزاری نشست‌های تخصصی با رویکرد صنایع‌دستی و برپایی نمایشگاه «ایستاده در غبار» از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

دیناری همچنین از پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات صنایع‌دستی، آموزش یک‌هزار و ۷۰۰ نفر در حوزه صنایع‌دستی و صدور یک‌هزار و ۱۰۰ فقره مجوز سه‌گانه در سال گذشته خبر داد و افزود: این آمار نشان می‌دهد که صنایع‌دستی در استان از ظرفیت بالایی برای رشد، اشتغال‌زایی و تبدیل شدن به یک بخش اثرگذار اقتصادی برخوردار است.

این مقام مسئول در ادامه با تشریح برنامه‌های سال ۱۴۰۵ گفت: افتتاح دو خانه صنایع‌دستی، پیش‌بینی پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات، برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات، آموزش ۲۰۰ زندانی و آموزش یک‌هزار و ۹۵۰ صنعتگر در سطح استان از برنامه‌های مهم سال جاری است.

دیناری اضافه کرد: در طرح مدیریت محله‌محور نیز یک محله در بجنورد با شعار «هر خانه، یک کارگاه» انتخاب می‌شود تا در راستای توانمندسازی اعضای خانواده، زمینه اشتغال خانگی و رونق تولید فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی همچنین از تهیه سند برندینگ شهر فاروج با رویکرد آجیل خبر داد و گفت: راه‌اندازی کمپین خرید صنایع‌دستی بومی و محلی برای تهیه هدیه ادارات نیز در دستور کار قرار دارد؛ اقدامی که به گفته او، مصداق واقعی اقتصاد مقاومتی در حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی است و پیوندی مستقیم با اقتصاد خلاق دارد.

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