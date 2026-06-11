به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمزه کاووسی امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: این برنامه با رویکرد ارتباط مستقیم با مردم، دریافت دیدگاهها و پاسخ به پرسشهای شهروندان اجرا شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فاروج افزود: حضور کارشناسان و مسئولان اداره در این میز خدمت، فرصت مناسبی فراهم کرد تا شهروندان ضمن طرح مسائل و درخواستهای خود، از نزدیک در جریان برنامهها، اقدامات و اولویتهای اداره میراثفرهنگی شهرستان قرار گیرند.
کاووسی ادامه داد: در این برنامه همچنین ظرفیتهای گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی فاروج به شهروندان معرفی شد و تلاش شد زمینه تعامل بیشتر میان مردم و مجموعه میراثفرهنگی تقویت شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فاروج تأکید کرد: برپایی میزهای خدمت میتواند به ارتقای سطح پاسخگویی، جلب مشارکت مردمی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
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