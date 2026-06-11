۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۹

میز خدمت اداره میراث‌فرهنگی فاروج در تجمعات شبانه برپا شد

میز خدمت اداره میراث‌فرهنگی فاروج در تجمعات شبانه برپا شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فاروج از برپایی میز خدمت این اداره در تجمعات شبانه ۱۸ خردادماه خبر داد و گفت این اقدام با هدف پاسخگویی مستقیم به مطالبات مردم و معرفی ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری شهرستان انجام شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمزه کاووسی امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: این برنامه با رویکرد ارتباط مستقیم با مردم، دریافت دیدگاه‌ها و پاسخ به پرسش‌های شهروندان اجرا شد.
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فاروج افزود: حضور کارشناسان و مسئولان اداره در این میز خدمت، فرصت مناسبی فراهم کرد تا شهروندان ضمن طرح مسائل و درخواست‌های خود، از نزدیک در جریان برنامه‌ها، اقدامات و اولویت‌های اداره میراث‌فرهنگی شهرستان قرار گیرند.
کاووسی ادامه داد: در این برنامه همچنین ظرفیت‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی فاروج به شهروندان معرفی شد و تلاش شد زمینه تعامل بیشتر میان مردم و مجموعه میراث‌فرهنگی تقویت شود.
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فاروج تأکید کرد: برپایی میزهای خدمت می‌تواند به ارتقای سطح پاسخگویی، جلب مشارکت مردمی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032101793
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

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