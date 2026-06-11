بهگزارش خبرنگار میراثآریا، آیین رونمایی روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه و همزمان با برگزاری همایش گرامیداشت روز جهانی صنایعدستی و روز ملی فرش دستباف، با حضور استاندار خراسان شمالی، نماینده مردم شهرستان اسفراین در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، فرمانداران و شهرداران در سالن همایشهای اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.
در این مراسم، از کیف «گنجینه فرهنگها» رونمایی شد؛ کیفی که با بهرهگیری از تصاویر شاخص، بخشی از ظرفیتهای برجسته میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان را در قالبی هنرمندانه معرفی میکند.
همچنین تصویری جدید از شهر تاریخی بلقیس اسفراین با نورپردازی شبانه رونمایی شد؛ اثری که جلوهای تازه از یکی از مهمترین و شناختهشدهترین محوطههای تاریخی استان را به نمایش میگذارد و بر اهمیت صیانت و معرفی این میراث ارزشمند تأکید دارد.
در ادامه این آیین، لوح ثبت جهانی نشان جغرافیایی فرش دو روی ابریشم روستای دویدوخ شهرستان راز و جرگلان نیز رونمایی شد؛ هنری اصیل و کمنظیر که بهعنوان یکی از افتخارات صنایعدستی ایران، نام خراسان شمالی را در عرصه ملی و جهانی برجسته کرده است.
اینن رونماییها در حاشیه همایش روز جهانی صنایعدستی، جلوهای از ظرفیتهای فرهنگی و هنری خراسان شمالی را به نمایش گذاشت و بر جایگاه ویژه استان در حوزه میراثفرهنگی و صنایعدستی تأکید کرد.
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