بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمد شفیعزاده امروز ۲۱ خردادماه و در نشست هماندیشی و آموزش تخصصی بررسی تعارض حقوق خصوصی و عمومی در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری که با حضور مسئولان قضایی استان اصفهان، مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراثفرهنگی و مدیرکل میراثفرهنگی استان برگزار شد، گفت: میراثفرهنگی نشانگر هویت ملی کشور است و حفاظت از آن باید با رویکردی فراتر از نگاه صرفاً دولتی دنبال شود.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان اصفهان با بیان اینکه هرگونه آسیب به میراثفرهنگی، آسیب به هویت جمعی جامعه محسوب میشود، ادامه داد: دستگاه قضایی به عنوان بخشی از جامعه، نسبت به صیانت از این سرمایه تاریخی مسئولیت مستقیم دارد و این موضوع باید در سطح عمومی و مردمی مورد توجه قرار گیرد.
او با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح تعامل میان دستگاه قضایی و میراثفرهنگی افزود: هدف از برگزاری نشستهای هماندیشی، صرفاً تبادل نظر نیست، بلکه باید به درک مشترک از حساسیت پروندههای مرتبط با میراث فرهنگی و افزایش دقت در رسیدگیهای قضایی منجر شود.
شفیعزاده با اشاره به ضرورت تخصصی شدن رسیدگی به پروندههای میراثفرهنگی گفت: همانگونه که در حوزه پزشکی تخصصهای مختلف وجود دارد، در حوزه میراث فرهنگی نیز باید کارشناسیها به صورت تخصصی و دقیق انجام شود تا تصمیمات قضایی مبتنی بر شناخت کامل آثار و ارزشهای تاریخی اتخاذ شود.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان اصفهان با اشاره به برخی چالشهای موجود در پروندههای مرتبط با آثار ثبتشده افزود: یکی از مسائل مهم، بلاتکلیفی اموال و املاک ثبت ملی است که هم برای مالکین و هم برای دستگاههای اجرایی مشکلاتی ایجاد کرده و نیازمند تعیین تکلیف سریع و دقیق در چارچوب قانون است.
او ادامه داد: طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف املاک تاریخی میتواند هم به حقوق مالکان و هم به روند حفاظت از آثار آسیب وارد کند و لازم است دستگاه قضایی و میراث فرهنگی در این زمینه هماهنگی بیشتری داشته باشند.
وی با تأکید بر لزوم استمرار نشستهای مشترک میان دستگاه قضایی و میراث فرهنگی گفت: این جلسات باید دارای خروجی عملی و قابل اجرا باشد و حتی میتواند به تدوین تفاهمنامههای مشترک برای تسهیل فرآیندهای کارشناسی و قضایی منجر شود.
شفیعزاده همچنین تصریح کرد: قوه قضاییه آمادگی دارد در چارچوب قوانین موجود، از ظرفیتهای حقوقی خود برای حمایت از میراث فرهنگی حتی در سطح بینالمللی نیز استفاده کند و در این مسیر همکاری میان دستگاهها ضرورتی انکارناپذیر است.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان اصفهان با تأکید بر نقش آموزش و هماندیشی در ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی گفت: افزایش آگاهی قضات نسبت به موضوعات میراث فرهنگی میتواند به صدور آرای دقیقتر و مؤثرتر در جهت صیانت از هویت تاریخی کشور منجر شود.
انتهای پیام/
نظر شما