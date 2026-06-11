۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۸

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی:

صنایع‌دستی زمانی رونق می‌گیرد که هنرمند احساس کند صدایش شنیده می‌شود/ شهرستان‌ها باید سهم پررنگ‌تری در آینده صنایع‌دستی استان داشته باشند

صنایع‌دستی زمانی رونق می‌گیرد که هنرمند احساس کند صدایش شنیده می‌شود/ شهرستان‌ها باید سهم پررنگ‌تری در آینده صنایع‌دستی استان داشته باشند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ضمن تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط مستقیم با هنرمندان، ایجاد بسترهای نوین خدمت‌رسانی و حرکت به سمت تولیدات خلاقانه را از مهم‌ترین رویکردهای سال جاری عنوان کرد و گفت: صنایع‌دستی زمانی می‌تواند در بازار رقابتی امروز جایگاه خود را تثبیت کند که در کنار اصالت و هویت فرهنگی، از ظرفیت‌های علمی، فناوری و ایده‌های نو نیز بهره‌مند شود.

به گزارش میراث آریا، احمد حمزه‌زاده، در حاشیه آیین تجلیل از همکاران حوزه صنایع‌دستی به مناسبت هفته صنایع‌دستی، با اشاره به رویکردهای مدیریتی این معاونت گفت: جامعه هدف حوزه صنایع‌دستی، هنرمندان و فعالانی هستند که به واسطه ماهیت فعالیت خود از حساسیت‌های ویژه‌ای برخوردارند و به همین دلیل از نخستین روز مسئولیت تلاش ما بر این بوده است که مسیر ارتباط با این قشر ارزشمند کوتاه‌تر، شفاف‌تر و مؤثرتر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی  با تأکید بر اینکه تکریم ارباب‌رجوع و هنرمندان بخشی از وظیفه ذاتی دستگاه متولی محسوب می‌شود، افزود: همکاران ما در سراسر استان تلاش کرده‌اند فرآیندهای اداری به گونه‌ای مدیریت شود که امور هنرمندان با کمترین میزان اتلاف وقت و بیشترین سرعت ممکن پیگیری شود و هیچ پرونده‌ای به دلیل بروکراسی غیرضروری در مسیر خدمت‌رسانی متوقف نماند.

حمزه‌زاده ادامه داد: در همین راستا راه‌اندازی میز خدمت مجازی و اختصاص شماره ارتباطی ویژه برای هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی در دستور کار قرار گرفت تا متقاضیان بتوانند بدون مراجعه حضوری، مسائل، درخواست‌ها و مشکلات خود را مطرح کرده و پاسخ لازم را دریافت کنند. این شیوه برای ما علاوه بر تسهیل ارتباط با هنرمندان از سراسر استان، امکان رصد و پیگیری دقیق‌تر مطالبات را نیز فراهم کرده است.

او با اشاره به ضرورت دسترسی برابر هنرمندان به اطلاعات و فرصت‌های موجود گفت: یکی از خلأهای گذشته، دسترسی نامتوازن برخی فعالان به اخبار، رویدادها و فراخوان‌های تخصصی بود که به همین دلیل، کانال‌های اطلاع‌رسانی تخصصی ایجاد شد تا همه هنرمندان در اقصی نقاط استان بتوانند از فرصت‌های آموزشی، نمایشگاهی، حمایتی و رویدادهای مرتبط آگاه شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی چالش‌های ساختاری این حوزه اظهار کرد: گستردگی وظایف و مأموریت‌های حوزه صنایع‌دستی در سال‌های اخیر افزایش یافته است و طبیعی است که تحقق کامل اهداف نیازمند تقویت زیرساخت‌های اجرایی و منابع انسانی باشد. با این حال تلاش کرده‌ایم با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، روند خدمت‌رسانی به هنرمندان دچار وقفه نشود و امور با جدیت دنبال شود.

حمزه‌زاده یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری را شکل‌گیری تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی دانست و گفت: ایجاد ساختارهای صنفی و حرفه‌ای منسجم می‌تواند بخشی از مطالبات و نیازهای جامعه صنایع‌دستی را از طریق مشارکت مستقیم خود فعالان این حوزه پیگیری کند. در همین راستا اساسنامه اولیه این تشکل‌ها تدوین و نهایی شده و شنبه هفته آینده از پیش‌نویس آن رونمایی خواهد شد تا زمینه برای مشارکت گسترده‌تر هنرمندان در تصمیم‌سازی‌ها فراهم شود.

او همچنین از گسترش همکاری‌های بین‌بخشی با مراکز علمی و فناوری خبر داد و افزود: صنایع‌دستی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌گیری از دانش، خلاقیت و نگاه‌های نوآورانه است که به همین دلیل همکاری با پارک علم و فناوری را وارد مرحله جدیدی کرده‌ایم و همزمان تفاهم‌نامه مشترکی نیز میان معاونت صنایع‌دستی و دانشگاه هنر اسلامی تبریز منعقد خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه بخش مهمی از دغدغه هنرمندان به بازار فروش و تجاری‌سازی محصولات است، تصریح کرد: حفظ اصالت آثار یک ضرورت انکارناپذیر است اما در کنار آن باید به نیازهای بازار و سلایق جدید نیز توجه کرد. استفاده از ایده‌های خلاق، طراحی‌های نو، بازآفرینی محصولات مبتنی بر هنرهای بومی و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز فناور همچون پارک علم و فناوری می‌تواند به شکل‌گیری محصولات رقابت‌پذیرتر و توسعه بازارهای جدید کمک کند.

او افزود: اگر بتوانیم میان دانش تخصصی دانشگاه، ظرفیت نوآوری پارک علم و فناوری و تجربه ارزشمند هنرمندان صنایع‌دستی پیوندی مؤثر برقرار کنیم، بخش قابل توجهی از چالش‌های مرتبط با فروش و بازاریابی محصولات مرتفع خواهد شد و زمینه برای حضور قدرتمندتر تولیدکنندگان استان در بازارهای داخلی و خارجی فراهم می‌شود.

حمزه‌زاده در ادامه با اشاره به رویکرد تمرکززدایی در برنامه‌های سال جاری گفت: صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی محدود به مرکز استان نیست و بسیاری از شهرستان‌ها دارای ظرفیت‌های کم‌نظیر، رشته‌های بومی و هنرمندان توانمند هستند. از این رو یکی از سیاست‌های جدی امسال، افزایش حضور میدانی در شهرستان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی برای تقویت بدنه صنایع‌دستی استان خواهد بود.

او در پایان تأکید کرد: هر شهرستان باید متناسب با داشته‌های فرهنگی، تاریخی و هنری خود بتواند نقش مؤثرتری در ساختار صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ایفا کند و ما نیز تلاش خواهیم کرد زمینه حضور و دیده‌شدن ظرفیت‌های شهرستانی را بیش از گذشته فراهم کنیم.

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کد خبر 1405032101836
مجید فرامرزی
دبیر محمد آوخ

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