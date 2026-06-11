به گزارش میراث آریا، احمد حمزهزاده، در حاشیه آیین تجلیل از همکاران حوزه صنایعدستی به مناسبت هفته صنایعدستی، با اشاره به رویکردهای مدیریتی این معاونت گفت: جامعه هدف حوزه صنایعدستی، هنرمندان و فعالانی هستند که به واسطه ماهیت فعالیت خود از حساسیتهای ویژهای برخوردارند و به همین دلیل از نخستین روز مسئولیت تلاش ما بر این بوده است که مسیر ارتباط با این قشر ارزشمند کوتاهتر، شفافتر و مؤثرتر شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با تأکید بر اینکه تکریم اربابرجوع و هنرمندان بخشی از وظیفه ذاتی دستگاه متولی محسوب میشود، افزود: همکاران ما در سراسر استان تلاش کردهاند فرآیندهای اداری به گونهای مدیریت شود که امور هنرمندان با کمترین میزان اتلاف وقت و بیشترین سرعت ممکن پیگیری شود و هیچ پروندهای به دلیل بروکراسی غیرضروری در مسیر خدمترسانی متوقف نماند.
حمزهزاده ادامه داد: در همین راستا راهاندازی میز خدمت مجازی و اختصاص شماره ارتباطی ویژه برای هنرمندان و فعالان صنایعدستی در دستور کار قرار گرفت تا متقاضیان بتوانند بدون مراجعه حضوری، مسائل، درخواستها و مشکلات خود را مطرح کرده و پاسخ لازم را دریافت کنند. این شیوه برای ما علاوه بر تسهیل ارتباط با هنرمندان از سراسر استان، امکان رصد و پیگیری دقیقتر مطالبات را نیز فراهم کرده است.
او با اشاره به ضرورت دسترسی برابر هنرمندان به اطلاعات و فرصتهای موجود گفت: یکی از خلأهای گذشته، دسترسی نامتوازن برخی فعالان به اخبار، رویدادها و فراخوانهای تخصصی بود که به همین دلیل، کانالهای اطلاعرسانی تخصصی ایجاد شد تا همه هنرمندان در اقصی نقاط استان بتوانند از فرصتهای آموزشی، نمایشگاهی، حمایتی و رویدادهای مرتبط آگاه شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی چالشهای ساختاری این حوزه اظهار کرد: گستردگی وظایف و مأموریتهای حوزه صنایعدستی در سالهای اخیر افزایش یافته است و طبیعی است که تحقق کامل اهداف نیازمند تقویت زیرساختهای اجرایی و منابع انسانی باشد. با این حال تلاش کردهایم با استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، روند خدمترسانی به هنرمندان دچار وقفه نشود و امور با جدیت دنبال شود.
حمزهزاده یکی از مهمترین برنامههای سال جاری را شکلگیری تشکلهای حرفهای صنایعدستی دانست و گفت: ایجاد ساختارهای صنفی و حرفهای منسجم میتواند بخشی از مطالبات و نیازهای جامعه صنایعدستی را از طریق مشارکت مستقیم خود فعالان این حوزه پیگیری کند. در همین راستا اساسنامه اولیه این تشکلها تدوین و نهایی شده و شنبه هفته آینده از پیشنویس آن رونمایی خواهد شد تا زمینه برای مشارکت گستردهتر هنرمندان در تصمیمسازیها فراهم شود.
او همچنین از گسترش همکاریهای بینبخشی با مراکز علمی و فناوری خبر داد و افزود: صنایعدستی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهرهگیری از دانش، خلاقیت و نگاههای نوآورانه است که به همین دلیل همکاری با پارک علم و فناوری را وارد مرحله جدیدی کردهایم و همزمان تفاهمنامه مشترکی نیز میان معاونت صنایعدستی و دانشگاه هنر اسلامی تبریز منعقد خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با بیان اینکه بخش مهمی از دغدغه هنرمندان به بازار فروش و تجاریسازی محصولات است، تصریح کرد: حفظ اصالت آثار یک ضرورت انکارناپذیر است اما در کنار آن باید به نیازهای بازار و سلایق جدید نیز توجه کرد. استفاده از ایدههای خلاق، طراحیهای نو، بازآفرینی محصولات مبتنی بر هنرهای بومی و بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و مراکز فناور همچون پارک علم و فناوری میتواند به شکلگیری محصولات رقابتپذیرتر و توسعه بازارهای جدید کمک کند.
او افزود: اگر بتوانیم میان دانش تخصصی دانشگاه، ظرفیت نوآوری پارک علم و فناوری و تجربه ارزشمند هنرمندان صنایعدستی پیوندی مؤثر برقرار کنیم، بخش قابل توجهی از چالشهای مرتبط با فروش و بازاریابی محصولات مرتفع خواهد شد و زمینه برای حضور قدرتمندتر تولیدکنندگان استان در بازارهای داخلی و خارجی فراهم میشود.
حمزهزاده در ادامه با اشاره به رویکرد تمرکززدایی در برنامههای سال جاری گفت: صنایعدستی آذربایجانشرقی محدود به مرکز استان نیست و بسیاری از شهرستانها دارای ظرفیتهای کمنظیر، رشتههای بومی و هنرمندان توانمند هستند. از این رو یکی از سیاستهای جدی امسال، افزایش حضور میدانی در شهرستانها و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی برای تقویت بدنه صنایعدستی استان خواهد بود.
او در پایان تأکید کرد: هر شهرستان باید متناسب با داشتههای فرهنگی، تاریخی و هنری خود بتواند نقش مؤثرتری در ساختار صنایعدستی آذربایجانشرقی ایفا کند و ما نیز تلاش خواهیم کرد زمینه حضور و دیدهشدن ظرفیتهای شهرستانی را بیش از گذشته فراهم کنیم.
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