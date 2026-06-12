به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با سومین روز از هفته صنایع‌دستی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به همراه معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج «حمزه سیدالشهدا (ع)» این اداره‌کل، با حضور در میز خدمت مصلی نماز جمعه زنجان روز ۲۲ خردادماه،به صورت مستقیم و بدون واسطه به بررسی مسائل و دغدغه‌های هنرمندان و مراجعین پرداختند.

سید میکائیل موسوی در حاشیه این برنامه اظهار کرد: پاسخگویی شفاف و ارتباط بی‌واسطه با اقشار مختلف مردم، به‌ویژه هنرمندان و صنعتگران، یکی از اولویت‌های راهبردی این اداره‌کل است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: برپایی چنین نشست‌هایی نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه برای گره‌گشایی از مشکلات فعالان این حوزه در فضایی صمیمانه و به دور از تشریفات اداری است.

او با تأکید بر اهمیت رویکرد «مردم‌محوری» در دستگاه‌های اجرایی، افزود: انتخاب مصلی نماز جمعه به عنوان محل برپایی میز خدمت، با هدف تکریم ارباب‌رجوع و تسهیل دسترسی قشرهای گوناگون جامعه به خدمات تخصصی انجام شده است تا ضمن تحقق عدالت در ارائه خدمات، تعامل سازنده‌ای میان بدنه مدیریتی استان و هنرمندان برقرار شود.

داریوش نادری تصریح کرد: در این میز خدمت، ضمن پاسخگویی به پرسش‌های متقاضیان، در حوزه‌های صدور مجوزهای انفرادی و کارگاهی، روند پرداخت تسهیلات حمایتی و مسائل مربوط به بیمه صنعتگران، مشاوره‌های تخصصی ارائه شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی افزود: امید است این رویکرد تعاملی، موجبات رضایتمندی حداکثری شهروندان و فعالان این عرصه را مهیا کند

او گفت: برگزاری میز خدمت در مناسبت‌های مختلف، فرصتی مغتنم برای ایجاد ارتباطی دوسویه و سازنده است که علاوه بر شفاف‌سازی فرآیندهای اداری، زمینه تسریع در خدمات‌رسانی و تقویت اعتماد عمومی است.

او در پایان ضمن تأکید بر استمرار این رویکرد حمایتی افزود: تمام تلاش مجموعه معاونت صنایع‌دستی بر آن است تا با حذف بروکراسی‌های غیرضروری و ارائه راهکارهای عملیاتی، موانع پیش‌روی صنعتگران را مرتفع ساخته و با نگاهی دغدغه‌مند، مسیر رشد و اعتلای هنرهای سنتی استان را هموار کنیم.

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