به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امید اباذری روز جمعه ۲۲خرداد ۱۴۰۵، گفت: به‌مناسبت هفته صنایع‌دستی، روزبازار صنایع‌دستی با حضور مسعود وکیلی فرماندار شهرستان کلاردشت برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کلاردشت، افزود: در این برنامه، فرماندار شهرستان با حضور در غرفه‌های عرضه محصولات صنایع‌دستی، از نزدیک با هنرمندان و صنعتگران دیدار و گفت‌وگو کرد و در جریان ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و مسائل فعالان این حوزه قرار گرفت.

او با تأکید بر اهمیت حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، این حوزه را یکی از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی، اقتصادی و گردشگری منطقه دانست و بر ضرورت توسعه بازارهای فروش، ایجاد فرصت‌های جدید برای عرضه محصولات و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد.

اباذری ادامه داد: روزبازار صنایع‌دستی با هدف معرفی توانمندی‌های هنرمندان بومی، ترویج فرهنگ و هنر ایرانی و حمایت از تولیدات صنایع‌دستی برگزار شد و با استقبال مطلوب شهروندان و گردشگران همراه بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کلاردشت بیان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان و حمایت از هنرمندان این حوزه دارد.

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