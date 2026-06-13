به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان خوسف در حوزه صنایع‌دستی گفت: وجود شهر ملی مله‌بافی خوسف، روستای ملی گوهرسنگ خور و فعالیت هنرمندان در رشته‌های متنوعی همچون مله‌بافی، پارچه‌بافی سنتی، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، سفالگری، گلیم‌بافی، جاجیم‌بافی و رودوزی‌های سنتی، خوسف را به یکی از قطب‌های مهم صنایع‌دستی خراسان جنوبی تبدیل کرده است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: در راستای ارتقای مهارت هنرمندان و تربیت نیروهای متخصص، چهار دوره آموزشی تخصصی در رشته‌های تراش سنگ کاروینگ، رکاب‌سازی، پارچه‌بافی با رویکرد مله‌بافی و نخ‌ریسی برگزار شد که با استقبال علاقه‌مندان همراه بود و نقش مؤثری در توسعه دانش فنی و مهارت‌های کاربردی هنرمندان ایفا کرد.

او اظهار کرد: در حوزه حمایت‌های مالی، تعداد ۳۸ طرح صنایع‌دستی از محل اعتبارات تبصره ۱۵ مورد حمایت قرار گرفت و بیش از ۵۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات کم‌بهره به هنرمندان و فعالان این حوزه پرداخت شد. این تسهیلات در رشته‌های مله‌بافی، پارچه‌بافی، تراش سنگ، سفالگری، گلیم‌بافی و رودوزی‌های سنتی هزینه شده و زمینه ایجاد و توسعه کارگاه‌های تولیدی و اشتغال پایدار را فراهم کرده است.

صالحی ادامه داد: همچنین در قالب تسهیلات مشاغل خانگی، سه طرح پشتیبان و دو طرح مستقل موفق به دریافت تسهیلات شدند که نقش مهمی در توسعه کسب‌وکارهای خانگی و افزایش درآمد خانواده‌ها داشته است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صدور مجوزها گفت: در سال جاری ۲۷ فقره پروانه تولید انفرادی و کارت شناسایی صنایع‌دستی صادر و ۱۹ مورد نیز تمدید شد. همچنین مجوز فعالیت یک خانه صنایع‌دستی و یک فروشگاه صنایع‌دستی صادر شد که زمینه توسعه آموزش، تولید، عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی را در شهرستان فراهم کرده است.

او خاطرنشان کرد: در بخش نظارت و پایش طرح‌ها نیز ۶۵ بازدید پیشینی و پسینی از متقاضیان تسهیلات و طرح‌های اجرایی و ۵۴ بازدید نظارتی از کارگاه‌ها و واحدهای فعال صنایع‌دستی شهرستان انجام شد تا روند اجرای طرح‌ها، کیفیت تولیدات و نحوه بهره‌برداری از تسهیلات مورد ارزیابی قرار گیرد.

صالحی از برگزاری بازارچه‌های نوروزی صنایع‌دستی در شهرهای خوسف، ماژان و روستای ملی گوهرسنگ خور خبر داد و افزود: این بازارچه‌ها با بیش از ۴۰ غرفه و با همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و عرضه مستقیم محصولات هنرمندان فراهم آورد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف، با اشاره به توسعه زیرساخت‌های دائمی فروش صنایع‌دستی اظهار کرد: ساخت بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی در شهرهای خوسف و ماژان توسط شهرداری‌های این دو شهر در حال انجام است که پس از بهره‌برداری، تحولی مهم در حوزه فروش، بازاریابی و عرضه مستقیم محصولات صنایع‌دستی شهرستان ایجاد خواهد کرد.

او همچنین به اجرای یکی پروژه‌های زیرساختی صنایع‌دستی شهرستان در روستای ملی گوهرسنگ خور اشاره کرد و گفت: مجتمع صنایع‌دستی و گردشگری خور در زمینی به مساحت حدود ۱۱ هزار مترمربع و با مشارکت بخش خصوصی و دولتی در حال برنامه‌ریزی و اجرا است. در بخش خصوصی این مجموعه، ۳۵ واحد کارگاهی و فروشگاهی از طریق بنیادمسکن انقلاب اسلامی به هنرمندان و فعالان واجد شرایط واگذار خواهد شد و در بخش دولتی نیز ایجاد مرکز آموزش صنایع‌دستی، بازارچه دائمی فروش،فضاهای فرهنگی و کارگاه‌های آموزشی پیش‌بینی شده است که نقش مهمی در توسعه تولید، آموزش و فروش صنایع‌دستی منطقه خواهد داشت.

صالحی همچنین از برنامه‌ریزی برای احیای کاربری گردشگری قلعه تاریخی خوسف خبر داد و افزود:این مجموعه ارزشمند پس از تخلیه و فراهم شدن شرایط لازم، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به فضایی برای استقرار فروشگاه‌های صنایع‌دستی، فعالیت‌های گردشگری، برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها،همایش‌ها و رویدادهای فرهنگی تبدیل خواهد شد که می‌تواند به یکی از مراکز مهم عرضه و معرفی صنایع‌دستی شهرستان تبدیل شود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف، با اشاره به فعالیت‌های ترویجی و بازاریابی انجام‌شده گفت: در طول سال نمایشگاه‌های مختلف صنایع‌دستی به مناسبت‌های گوناگون در سطح شهرستان برگزار شد و بیش از ۴۰ غرفه به عرضه محصولات هنرمندان اختصاص یافت که نقش مؤثری در معرفی تولیدات بومی و افزایش فروش هنرمندان داشت.

او یکی از موفقیت‌های سال جاری را کسب مهر اصالت ملی صنایع‌دستی دانست و اظهار کرد: یکی از آثار تولیدی هنرمندان مله‌بافی خوسف موفق به دریافت مهر اصالت ملی صنایع‌دستی شد که بیانگر کیفیت، اصالت و ارزش هنری این محصول و ظرفیت بالای صنایع‌دستی شهرستان در سطح ملی است.

صالحی همچنین از حضور هنرمندان خوسف در چهار نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کشور خبر داد و افزود: این حضور فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان، توسعه بازارهای فروش و شناساندن ظرفیت‌های شهر ملی مله‌بافی خوسف و روستای ملی گوهرسنگ خور در سطح کشور فراهم کرده است.

او در پایان تأکید کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی، حمایت از تولیدکنندگان، افزایش دسترسی به تسهیلات کم‌بهره، ایجاد زیرساخت‌های دائمی فروش، توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی و تقویت حضور هنرمندان در بازارهای ملی از مهم‌ترین راهبردهای این اداره در مسیر توسعه اقتصاد هنر، حفظ میراث صنایع‌دستی و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان خوسف است.

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