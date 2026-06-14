۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۷

برگزاری نمایشگاه «شانه بر زلفکان زمین» در شاهرود همزمان با هفته صنایع‌دستی

برگزاری نمایشگاه «شانه بر زلفکان زمین» در شاهرود همزمان با هفته صنایع‌دستی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود از برگزاری نمایشگاه آثار فاخر صنایع‌دستی با عنوان شانه بر زلفکان زمین به مناسبت هفته صنایع‌دستی در نگارخانه شرق این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته صنایع‌دستی و تجلیل از شکوه هنر ایرانی، نمایشگاه شانه بر زلفکان زمین با نمایش آثار فاخر استاد رضا نوری در شاهرود در حال برگزاری است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: این نمایشگاه در نگارخانه شرق، واقع در سه‌راه کمربندی و در مرکز صنایع‌دستی و هنری شهرداری شاهرود برپا شده و فرصتی برای معرفی هنرهای اصیل ایرانی و نمایش توانمندی هنرمندان برجسته این حوزه فراهم کرده است.

او تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه در نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۳ و در نوبت عصر از ساعت ۱۷ تا ۲۱ به محل برگزاری مراجعه کنند.

رضویان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی در هفته صنایع‌دستی، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های هنری کشور، تقویت اقتصاد هنر و پاسداشت جایگاه صنایع‌دستی به عنوان بخشی از هویت فرهنگی ایران دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032402083
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha