به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته صنایع‌دستی و تجلیل از شکوه هنر ایرانی، نمایشگاه شانه بر زلفکان زمین با نمایش آثار فاخر استاد رضا نوری در شاهرود در حال برگزاری است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: این نمایشگاه در نگارخانه شرق، واقع در سه‌راه کمربندی و در مرکز صنایع‌دستی و هنری شهرداری شاهرود برپا شده و فرصتی برای معرفی هنرهای اصیل ایرانی و نمایش توانمندی هنرمندان برجسته این حوزه فراهم کرده است.

او تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه در نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۳ و در نوبت عصر از ساعت ۱۷ تا ۲۱ به محل برگزاری مراجعه کنند.

رضویان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی در هفته صنایع‌دستی، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های هنری کشور، تقویت اقتصاد هنر و پاسداشت جایگاه صنایع‌دستی به عنوان بخشی از هویت فرهنگی ایران دارد.

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