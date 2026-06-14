میراثآریا: همزمان با فرارسیدن ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد)، روز جهانی صنایعدستی که همهساله از سوی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گرامی داشته میشود، فرصت مناسبی فراهم شد تا ادارهکل روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارتخانه در چارچوب مأموریتها و وظایف ذاتی خود، زمینه تعامل و ارتباط مؤثر با یکی از مهمترین مخاطبان خود یعنی رسانهها را در راستای معرفی ظرفیتها و توانمندیهای حوزه صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور فراهم کند.
در همین راستا، تور رسانهای بازدید از کارگاههای تولید صنایعدستی استان البرز با ارائه پیشنهاد و دعوت اصحاب رسانه توسط ادارهکل روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت، همکاری و تعامل معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارتخانه و با برنامهریزی و اجرای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز در قالب برنامهای یکروزه، در روز چهارشنبه۲۰ خرداد ۱۴۰۵ با حضور ۲۵ نفر از خبرنگاران ملی و استانی برگزار شد.
هدف از برگزاری این تور، آشنایی هرچه بیشتر خبرنگاران و فعالان رسانهای با اهمیت صنایعدستی بهعنوان نماد فرهنگ، هویت و اصالت ایرانی- اسلامی بود تا از این طریق، ابعاد کمتر دیدهشدهای از باورها، آداب و رسوم، ذوق هنری و نگاه بومی نهفته در آثار و دستسازههای سنتی کشور به تصویر کشیده شود. همچنین این برنامه با هدف تقویت نقش رسانهها در انعکاس توانمندیها، ظرفیتها، نیازها، چالشها و حمایتهای مورد نیاز هنرمندان این حوزه و در نهایت کمک به توسعه و ترویج صنایعدستی کشور طراحی و اجرا شد. در جریان این تور یکروزه، خبرنگاران رسانههای ملی از ۵ کارگاه و مجموعه فعال در حوزه صنایعدستی و هنرهای سنتی استان البرز دیدن کردند.
بازدید از۵ کارگاه تولید صنایع دستی در استان البرز شامل کارگاه خراطی، نمایشگاه و فروشگاه محصولات مشاغل خانگی مشتمل بر بخشهای مختلف از جمله کارگاههای رنگرزی، دستبافتهها، فرشبافی و ...)، ۲کارگاه هنرهای تجسمی و صنایع خلاق گروه هنرمندان البرزی متمرکز بر سفال و نیز آشنایی با کارگاه سفال و سرامیک و در نهایت محل تولید دستسازهایی برپایه چوب در کارگاهی مستقل از جمله مراکزی بودند که فرصت حضور، بازدید و آشنایی با ظرفیتهای آنها در قالب تور یک روزه برای اصحاب رسانه که در این برنامه شرکت کردند، فراهم شد.
این بازدید رسانهای فرصت مناسبی را برای خبرنگاران فراهم کرد تا ضمن حضور میدانی در کارگاهها، از نزدیک با فرآیند تولید، ظرفیتهای هنری، مسائل و نیازهای فعالان این حوزه آشنا شوند و امکان انعکاس دقیقتر و عمیقتر این ظرفیتها در رسانهها فراهم شود.
در ادامه، با تشریح بخشهای مختلف بازدید، نگاهی اجمالی به روند برگزاری تور رسانهای بازدید از کارگاههای صنایعدستی استان البرز ارائه میشود.
بخش نخست:
تور رسانهای بازدید از کارگاههای صنایعدستی استان البرز ساعت ۷ صبح از درب وزاتخانه به مقصد استان البرز آغاز شد. پس از صرف صبحانه در رستوران لادن واقع در کیلومتر ۳ جاده چالوس و استقبال نادر زینالی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز به همراه سرکار خانم خدادادی معاون صنایعدستی استان، امکان ارتباط و گفتگوی دو سویه میان خبرنگاران و مدیران ارشد استانی فراهم آمد.
مدیرکل استان البرز نقش رسانه را در تبدیل البرز از مسیر گردشگری به مقصد گردشگری و معرفی طیف گستردهای از رشتههای متنوع صنایعدستی و هنرهای سنتی مردمان البرز را در تحقق این هدف بسیار موثر خواند.
سپس گروه برای بازدید از کارگاه خراطی چوب یاسر یامی هنرمند بنام این حوزه رهسپار شهر کرج شدند. او ضمن تشریح پیشینه خود در ورود به این شاخه هنری، فرآیند تولید، کارآفرینی و فروش در رشته خراطی را برای خبرنگاران تشریح کرد.
بخش دوم:
حضور در نمایشگاه و فروشگاه محصولات مشاغل خانگی واقع در خیابان شهید بهشتی کرج فرصت دیگری را برای آشنایی خبرنگاران با طیف متنوعی از رشتههای صنایعدستی استان البرز فراهم آورد. در این بازدید اصحاب رسانه ضمن گفتگو با هنرمندان علاوه برآشنایی با روند تولید، مواد اولیه، آموزش و فرآیند فروش با چالشها و دغدغههای آنها در زمینه تامین و افزایش قیمت مواد اولیه، نحوه بازاریابی، تبلیغات و نیاز به حمایتهایی از جمله بیمه و تسهیلات آشنا شدند.
رشتههای رنگرزی سنتی، فرشبافی، گلیمبافی، سفال و سرامیک، دستبافتههای پارچهای و ... از جمله بخشهای مختلف این مرکز بودند.
بخش سوم:
کارگاه فرزاد فرجی هنرمند البرزی و دانشآموخته رشته صنایعدستی در بخش سفال و سرامیک، بخش دیگری از بازدید تور رسانهای را تشکیل داد.
او در این کارگاه، طراحی را شاخصه اصلی فعالیت خود در این عرصه عنوان کرد که منتج به تولید آثاری منحصربه فرد شده است. همچنین او به خبرنگاران از آموزش هنرجویان و ورود آنها به بازارهای اقتصادی صنایعدستی گفت. اقدامی که توانسته سبب شکلگیری برند متمایزی برای استان البرز شود.
خبرنگاران با حضور در بخشهای مختلف کارگاه سفال فرجی با نحوه قالبگیری، رنگآمیزی، پخت و در کوره قرار گرفتن محصولات و همچنین آثار نمایشگاهی و رویدادی گالری مربوطه آشنا شدند.
بخش چهارم:
نفیسه خلج و همسرش زوج هنرمند البرزی، چهارمین کارگاهی بودند که خبرنگاران در جمع آنها واقع در روستای گلستانک البرز حضور یافتند.
مشاهده محلی که در آن زندگی شخصی، کار، فعالیت و کسب درآمد از صنایعدستی محقق شده بود؛ برای خبرنگاران جذاب بود.
آثار خاص با طراحی منحصر به فرد و استفاده از محصولات صنایعدستی در طراحی جذاب محیط کارگاه و منزل این زوج از جمله شاخصههایی بود که مورد توجه اصحاب رسانه قرار گرفت.
بخش پنجم:
کارگاه تولیدات چوبی حسن مدرسی راد، آخرین کارگاهی بود که خبرنگاران روند تولید صنایعدستی استان البرز را در آن تجربه کردند.
او به عنوان مدرس بااخلاق در هنر چوب ابعاد تازهای از این هنر را برای اصحاب رسانه گشود و با گشادهرویی و صمیمیت ضمن معرفی هنرجویانش کمک کرد تا چشمانداز روشنی از فعالیت در این رشته در ذهن خبرنگاران ترسیم شود. او کارآفرینی، صادرات و نیازسنجی بازار بر پایه نیازهای روز را یکی از مهمترین مولفههای کاریاش دانست.
در پایان:
ژیلا خدادادی، معاون صنایعدستی استان البرز نیز پس از پایان بازدیدهای میدانی از کارگاههای تولیدی صنایعدستی البرز به ارائه اطلاعات تکمیلی به خبرنگاران پرداخت.
فعالیت بیش از ۴۵۰۰ هنرمند البرزی، آموزش بیش از ۲ هزار نفر در سال ۱۴۰۴، کسب مهر اصالت ملی توسط ۱۲۴ هنرمند استان و دارا بودن ۹ مهر اصالت بینالمللی از جمله اطلاعات شاخصی بود که ایشان ضمن انتقال به اصحاب رسانه و تلاش برای معرفی استان البرز برای تبدیل به مقصد سفر به یاری آثار فاخر صنایعدستی و هنرهای سنتی استان ارائه کرد.
دستاوردها:
برگزاری تور رسانهای بازدید از کارگاههای صنایعدستی استان البرز همزمان با روز جهانی صنایعدستی، زمینهساز توجه ویژه رسانهها به اهمیت این حوزه شد.
انتشار گزارشهای متنوع، تولید خبرهای تحلیلی، تهیه گزارشهای تصویری و ویدئویی و همچنین بازتاب مشکلات، ظرفیتها و مسائل روز صنایعدستی از جمله مهمترین خروجی و دستاوردهای این برنامه بود.
این رویداد موجب شد بخش قابل توجهی از رسانههای ملی و محلی به بازنمایی توانمندیهای هنرمندان استان البرز پرداخته و نقش صنایعدستی در اقتصاد، فرهنگ و هویت بومی را برجسته سازند.
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