به گزارش خبرنگار میراث آریا، رئیس اداره میراث فرهنگی منطقه آزاد قشم گفت: اثری ماندگار که با دستان هنرمندانه بیش از ۶۳ بانوی صنعتگر از ۲۱ روستای این جزیره خلق شده و جلوه‌ای کم‌نظیر از پیوند هنر، هویت و زیست فرهنگی مردمان خلیج فارس را به نمایش گذاشته شد.

شبنم رادان افزود: این اثر فاخر که با بهره‌گیری از هنر اصیل و دیرینه گلابتون‌دوزی طراحی و اجرا شده، فراتر از یک دستاورد هنری، روایتی از حافظه تاریخی و فرهنگی قشم به شمار می‌رود و روایتی که در تار و پود نخ‌های زرین آن، عشق به سرزمین، همبستگی اجتماعی و استمرار میراث ناملموس جنوب ایران نقش بسته است.

او ادامه داد: گلابتون‌دوزی قشم، به عنوان یکی از شاخص‌ترین هنرهای سنتی جزیره، طی نسل‌های متوالی توسط زنان هنرمند این سرزمین حفظ و منتقل شده و امروز به نمادی از هویت فرهنگی و خلاقیت بومی در سواحل خلیج فارس تبدیل شده است که خلق بزرگ‌ترین گلابتون‌دوزی ایران با محوریت نقشه قشم، تبلوری از همین میراث زنده و ظرفیت‌های فرهنگی جامعه محلی به ویژه زنان جزیره است.

رئیس اداره صنایع سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: مشارکت بانوان هنرمند از روستاهای مختلف قشم در خلق این اثر، تصویری روشن از سرمایه اجتماعی و فرهنگی جزیره ارائه می‌دهد و سرمایه‌ای که نه تنها در حفظ سنت‌ها نقش‌آفرین است، بلکه می‌تواند به عنوان موتور محرک توسعه صنایع دستی، کارآفرینی و اقتصاد خلاق در منطقه عمل کند.

رادان ادامه داد: این اثر هنری همچنین بازتابی از تعلق خاطر زنان قشم به سرزمین مادری، فرهنگ بومی و ارزش‌های ملی است و ظرفیتی ارزشمند که می‌تواند در معرفی هرچه بیشتر هنرهای سنتی جزیره در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت برند جهانی صنایع دستی قشم نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس اداره صنایع دستی منطقه آزاد قشم در پایان اظهار کرد: رونمایی از این اثر فاخر در هفته جهانی صنایع دستی، بار دیگر نشان داد که قشم نه تنها سرزمین شگفتی‌های طبیعی، بلکه جغرافیایی زنده از میراث فرهنگی، هنرهای بومی و خلاقیت زنان هنرمندی است که با نخ‌های طلایی، روایت ماندگار جزیره را بر بوم تاریخ می‌نگارند.

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