۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۷

رونمایی از بزرگ‌ترین گلابتون‌دوزی ایران با نقش قشم

رونمایی از بزرگ‌ترین گلابتون‌دوزی ایران با نقش قشم

همزمان با روز جهانی صنایع دستی، بزرگ‌ترین اثر گلابتون‌دوزی ایران مزین به نقشه جزیره قشم در آیینی ویژه رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رئیس اداره میراث فرهنگی منطقه آزاد قشم گفت: اثری ماندگار که با دستان هنرمندانه بیش از ۶۳ بانوی صنعتگر از ۲۱ روستای این جزیره خلق شده و جلوه‌ای کم‌نظیر از پیوند هنر، هویت و زیست فرهنگی مردمان خلیج فارس را به نمایش گذاشته شد.

شبنم رادان افزود: این اثر فاخر که با بهره‌گیری از هنر اصیل و دیرینه گلابتون‌دوزی طراحی و اجرا شده، فراتر از یک دستاورد هنری، روایتی از حافظه تاریخی و فرهنگی قشم به شمار می‌رود و روایتی که در تار و پود نخ‌های زرین آن، عشق به سرزمین، همبستگی اجتماعی و استمرار میراث ناملموس جنوب ایران نقش بسته است.

او ادامه داد: گلابتون‌دوزی قشم، به عنوان یکی از شاخص‌ترین هنرهای سنتی جزیره، طی نسل‌های متوالی توسط زنان هنرمند این سرزمین حفظ و منتقل شده و امروز به نمادی از هویت فرهنگی و خلاقیت بومی در سواحل خلیج فارس تبدیل شده است که خلق بزرگ‌ترین گلابتون‌دوزی ایران با محوریت نقشه قشم، تبلوری از همین میراث زنده و ظرفیت‌های فرهنگی جامعه محلی به ویژه زنان جزیره است.

رئیس اداره صنایع سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: مشارکت بانوان هنرمند از روستاهای مختلف قشم در خلق این اثر، تصویری روشن از سرمایه اجتماعی و فرهنگی جزیره ارائه می‌دهد و سرمایه‌ای که نه تنها در حفظ سنت‌ها نقش‌آفرین است، بلکه می‌تواند به عنوان موتور محرک توسعه صنایع دستی، کارآفرینی و اقتصاد خلاق در منطقه عمل کند.

رادان ادامه داد: این اثر هنری همچنین بازتابی از تعلق خاطر زنان قشم به سرزمین مادری، فرهنگ بومی و ارزش‌های ملی است و ظرفیتی ارزشمند که می‌تواند در معرفی هرچه بیشتر هنرهای سنتی جزیره در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت برند جهانی صنایع دستی قشم نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس اداره صنایع دستی منطقه آزاد قشم در پایان اظهار کرد: رونمایی از این اثر فاخر در هفته جهانی صنایع دستی، بار دیگر نشان داد که قشم نه تنها سرزمین شگفتی‌های طبیعی، بلکه جغرافیایی زنده از میراث فرهنگی، هنرهای بومی و خلاقیت زنان هنرمندی است که با نخ‌های طلایی، روایت ماندگار جزیره را بر بوم تاریخ می‌نگارند.

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کد خبر 1405032702549
حمید الماسی نیا
دبیر مرضیه امیری

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