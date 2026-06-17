به گزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با هفته صنایعدستی، آیین رونمایی از این اثر کمنظیر با حضور مسئولان، هنرمندان و فعالان حوزه میراثفرهنگی در جزیره جهانی قشم برگزار شد و اثری که با ابعاد ۶ در ۲ متر، عنوان بزرگترین گلابتوندوزی کشور را به خود اختصاص داده است.
حبیباله یادروج مدیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سازمان منطقه آزاد قشم در این آیین، این رویداد را سرآغاز فصلی تازه در معرفی ظرفیتهای صنایعدستی جزیره در عرصه ملی و بینالمللی دانست و اظهار کرد: ایده اجرای این طرح حدود یک ماه پیش شکل گرفت و با حمایت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم به مرحله اجرا رسید.
او افزود: بیش از ۶۰ بانوی هنرمند از روستاهای مختلف جزیره، با تکیه بر دانش بومی، عشق به زادگاه و روحیه همدلی، در خلق این اثر مشارکت داشتند و در روزهایی که کشور شرایط پرالتهابی را تجربه میکرد، با زبان هنر، روایتی از امید، همبستگی و هویت ایرانی را به تصویر کشیدند.
یادروج ادامه داد: این اثر فاخر با بهرهگیری از هنر اصیل گلابتوندوزی و با محوریت نقشه جزیره قشم طراحی و اجرا شده و نمادی از ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و هنری این جزیره به شمار میرود.
مدیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: گلابتوندوزی در جزیره قشم تنها یک هنر تزئینی نیست، بلکه بخشی از حافظه فرهنگی و زیستبوم اجتماعی مردم جزیره است که نسل به نسل انتقال یافته و امروز به عنوان یکی از مهمترین جلوههای هویت بومی جنوب ایران شناخته میشود.
او ادامه داد: این اثر جمعی، جلوهای از نقشآفرینی زنان در پاسداری از میراث ناملموس و توسعه اقتصاد خلاق محلی است؛ ظرفیتی که میتواند با پیوند خوردن به گردشگری فرهنگی، زمینهساز اشتغال پایدار، توانمندسازی جوامع محلی و معرفی هرچه بیشتر فرهنگ دریایی خلیج فارس در سطح جهانی باشد و رونمایی از بزرگترین گلابتوندوزی ایران، تنها معرفی یک اثر هنری نیست؛ بلکه نمایش قدرت روایتگری زنان قشم از سرزمینی است که تاریخ، دریا، فرهنگ و هنر در تار و پود آن تنیده شده است و در این اثر، نخهای طلایی گلابتون صرفاً نقش نمیآفرینند، بلکه جغرافیا، خاطره و هویت جزیره را روایت میکنند.
جزیره قشم، به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس و دارنده ژئوپارک جهانی یونسکو، با تکیه بر میراث غنی فرهنگی و صنایعدستی بومی خود، میتواند از رهگذر چنین رویدادهایی جایگاه خویش را در نقشه گردشگری فرهنگی ایران و جهان بیش از پیش تثبیت کند.
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