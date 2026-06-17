۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۹

آیین رونمایی از بزرگ‌ترین گلابتون‌دوزی ایران در جزیره قشم

بانوان قشمی با نخ‌های طلایی روایتگر هویت جزیره شدند

بانوان قشمی با نخ‌های طلایی روایتگر هویت جزیره شدند

بزرگ‌ترین اثر گلابتون‌دوزی ایران با نقش برجسته جزیره قشم و به همت بیش از ۶۰ بانوی هنرمند روستاهای این جزیره رونمایی شد و اثری فاخر که فراتر از یک دست‌ساخته هنری، روایتگر هویت فرهنگی، همبستگی اجتماعی و پیوند عمیق زنان قشم با سرزمین مادری‌شان است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با هفته صنایع‌دستی، آیین رونمایی از این اثر کم‌نظیر با حضور مسئولان، هنرمندان و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی در جزیره جهانی قشم برگزار شد و اثری که با ابعاد ۶ در ۲ متر، عنوان بزرگ‌ترین گلابتون‌دوزی کشور را به خود اختصاص داده است.

حبیب‌اله یادروج مدیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سازمان منطقه آزاد قشم در این آیین، این رویداد را سرآغاز فصلی تازه در معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی جزیره در عرصه ملی و بین‌المللی دانست و اظهار کرد: ایده اجرای این طرح حدود یک ماه پیش شکل گرفت و با حمایت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم به مرحله اجرا رسید.

او افزود: بیش از ۶۰ بانوی هنرمند از روستاهای مختلف جزیره، با تکیه بر دانش بومی، عشق به زادگاه و روحیه همدلی، در خلق این اثر مشارکت داشتند و در روزهایی که کشور شرایط پرالتهابی را تجربه می‌کرد، با زبان هنر، روایتی از امید، همبستگی و هویت ایرانی را به تصویر کشیدند.

یادروج ادامه داد: این اثر فاخر با بهره‌گیری از هنر اصیل گلابتون‌دوزی و با محوریت نقشه جزیره قشم طراحی و اجرا شده و نمادی از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و هنری این جزیره به شمار می‌رود.

مدیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: گلابتون‌دوزی در جزیره قشم تنها یک هنر تزئینی نیست، بلکه بخشی از حافظه فرهنگی و زیست‌بوم اجتماعی مردم جزیره است که نسل به نسل انتقال یافته و امروز به عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های هویت بومی جنوب ایران شناخته می‌شود.

او ادامه داد: این اثر جمعی، جلوه‌ای از نقش‌آفرینی زنان در پاسداری از میراث ناملموس و توسعه اقتصاد خلاق محلی است؛ ظرفیتی که می‌تواند با پیوند خوردن به گردشگری فرهنگی، زمینه‌ساز اشتغال پایدار، توانمندسازی جوامع محلی و معرفی هرچه بیشتر فرهنگ دریایی خلیج فارس در سطح جهانی باشد و رونمایی از بزرگ‌ترین گلابتون‌دوزی ایران، تنها معرفی یک اثر هنری نیست؛ بلکه نمایش قدرت روایتگری زنان قشم از سرزمینی است که تاریخ، دریا، فرهنگ و هنر در تار و پود آن تنیده شده است و در این اثر، نخ‌های طلایی گلابتون صرفاً نقش نمی‌آفرینند، بلکه جغرافیا، خاطره و هویت جزیره را روایت می‌کنند.

جزیره قشم، به عنوان بزرگ‌ترین جزیره خلیج فارس و دارنده ژئوپارک جهانی یونسکو، با تکیه بر میراث غنی فرهنگی و صنایع‌دستی بومی خود، می‌تواند از رهگذر چنین رویدادهایی جایگاه خویش را در نقشه گردشگری فرهنگی ایران و جهان بیش از پیش تثبیت کند.

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کد خبر 1405032702550
حمید الماسی نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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