به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با هفته صنایع‌دستی، سید مهدی موسوی اجاق در روز 25 خردادماه و آیین رونمایی از بزرگ‌ترین گلابتون‌دوزی ایران مزین به نقشه جزیره قشم، اظهار کرد: صنایع‌دستی صرفاً یک محصول اقتصادی نیست، بلکه روایتگر تاریخ، فرهنگ، زیست‌بوم و سبک زندگی مردمان جزیره است و حفاظت و توسعه آن به معنای صیانت از هویت فرهنگی قشم خواهد بود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنایع‌دستی جزیره افزود: جزیره قشم با برخورداری از هنرهای اصیل و بومی همچون گلابتون‌دوزی، خوس‌دوزی و دیگر رشته‌های سنتی، از قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های صنایع‌دستی کشور و منطقه خلیج فارس برخوردار است.

او راه‌اندازی بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی در نقاط پرتردد جزیره، ایجاد خانه صنایع‌دستی قشم، به‌روزرسانی بانک اطلاعات هنرمندان و صنعتگران و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و مناسبتی را از جمله برنامه‌های این معاونت برای تقویت زیرساخت‌های این حوزه برشمرد.

موسوی اجاق با تأکید بر ضرورت حرکت از تولید سنتی به اقتصاد خلاق و بازارمحور تصریح کرد: طراحی بسته‌بندی حرفه‌ای، استانداردسازی و برندسازی محصولات صنایع‌دستی از مهم‌ترین اولویت‌های پیش رو است، چرا که تولیدات ارزشمند هنرمندان قشم زمانی می‌توانند سهم شایسته‌ای از بازارهای داخلی و بین‌المللی کسب کنند که با هویت بصری مشخص، بسته‌بندی مناسب و روایت فرهنگی منسجم عرضه شوند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم توسعه بازاریابی دیجیتال، فروش اینترنتی و صادرات صنایع‌دستی را از دیگر راهبردهای این حوزه دانست و افزود: با جذب سرمایه‌گذاران، توسعه زیرساخت‌های تجاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌توان مسیر حضور مؤثر صنایع‌دستی قشم در بازارهای ملی و جهانی را هموار کرد.

او همچنین حمایت از بانوان هنرمند، توسعه مشاغل خانگی، آموزش صنایع‌دستی در مدارس و هنرستان‌ها و طراحی برنامه‌های گردشگری تجربه‌محور را از دیگر سیاست‌های این معاونت عنوان کرد و گفت: پیوند صنایع‌دستی با گردشگری می‌تواند علاوه بر افزایش درآمد جوامع محلی، تجربه‌ای اصیل و ماندگار برای گردشگران خلق کند.

موسوی اجاق ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامه‌ها، صنایع‌دستی قشم نه تنها به عنوان نماد فرهنگی جزیره، بلکه به عنوان یک برند شاخص در جنوب کشور و حوزه خلیج فارس، جایگاه شایسته‌تری در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به دست آورد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در پایان اظهار کرد: آینده صنایع‌دستی قشم در گرو عبور از الگوی تولید صرف و حرکت به سمت زنجیره کامل ارزش شامل آموزش، تولید، بسته‌بندی، برندسازی، بازاریابی و صادرات است؛ مسیری که می‌تواند صنایع‌دستی را به یکی از پیشران‌های اقتصاد فرهنگ‌محور و توسعه پایدار جزیره تبدیل کند.

انتهای پیام/