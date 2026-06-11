۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۶

دختران نونهال چنشتی، هنر دیرینه ساخت عروسک آیینی پرکلاره را فرا گرفتند

دختران نونهال چنشتی، هنر دیرینه ساخت عروسک آیینی پرکلاره را فرا گرفتند

در هفته صنایع‌دستی و در راستای برنامه‌های جامع آماده‌سازی روستای شگفت‌انگیز چنشت برای ثبت در فهرست روستاهای جهانی گردشگری، یک دوره آموزش ساخت عروسک آیینی پرکلاره‌ای برای کودکان این روستا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی حق‌پناه گفت: روستای چنشت با اصالت بی‌نظیر، پوشش رنگارنگ و سنت‌های دست‌نخورده‌اش، یکی از مدعیان اصلی ایران برای ورود به شبکه جهانی روستاهای گردشگری است. در همین راستا و با هدف زنده نگه‌داشتن هویت بومی و انتقال آن به نسل جدید، دوره آموزش ساخت عروسک آئینی و سنتی پرکلاره ویژه کودکان و نونهالان روستا برگزار شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه، با اشاره به اهمیت بالنده کردن فرهنگ بومی در ذهن کودکان افزود: عروسک پرکلاره تنها یک وسیله بازی نیست، بلکه نمادی از پوشش، باورها و تاریخ شفاهی مردم چنشت است. در این دوره آموزشی که با استقبال پرشور دختران نونهال روستا روبه‌رو شد، کودکان چنشتی زیر نظر مربی بومی، با مواد اولیه طبیعی و پارچه‌های رنگی سنتی، ساخت این عروسک‌های ارزشمند را فرا گرفتند.

او تصریح کرد: در کنار احیای این عروسک، ایجاد بستر برای تولید و فروش این صنایع دستی به گردشگران و معرفی آن در دستور کار نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان است

حق‌پناه در پایان با تاکید بر افق بین‌المللی این اقدامات خاطرنشان کرد: ارزیابان سازمان‌های بین‌المللی گردشگری توجه ویژه‌ای به زنده بودن سنت‌ها و مشارکت جوامع محلی، به‌ویژه کودکان و زنان دارند. برگزاری این دوره در هفته صنایع‌دستی، گام مؤثری بود تا نشان دهیم چنشت نه تنها یک جاذبه تاریخی، بلکه یک کانون پویا و زنده از فرهنگ و هنر ایرانی است که شایستگی کامل برای جهانی شدن را دارد.

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کد خبر 1405033002721
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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