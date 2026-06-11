دختران نونهال چنشتی، هنر دیرینه ساخت عروسک آیینی پرکلاره را فرا گرفتند

به گزارش خبرنگار میراثآریا، هادی حقپناه گفت: روستای چنشت با اصالت بینظیر، پوشش رنگارنگ و سنتهای دستنخوردهاش، یکی از مدعیان اصلی ایران برای ورود به شبکه جهانی روستاهای گردشگری است. در همین راستا و با هدف زنده نگهداشتن هویت بومی و انتقال آن به نسل جدید، دوره آموزش ساخت عروسک آئینی و سنتی پرکلاره ویژه کودکان و نونهالان روستا برگزار شد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سربیشه، با اشاره به اهمیت بالنده کردن فرهنگ بومی در ذهن کودکان افزود: عروسک پرکلاره تنها یک وسیله بازی نیست، بلکه نمادی از پوشش، باورها و تاریخ شفاهی مردم چنشت است. در این دوره آموزشی که با استقبال پرشور دختران نونهال روستا روبهرو شد، کودکان چنشتی زیر نظر مربی بومی، با مواد اولیه طبیعی و پارچههای رنگی سنتی، ساخت این عروسکهای ارزشمند را فرا گرفتند.
او تصریح کرد: در کنار احیای این عروسک، ایجاد بستر برای تولید و فروش این صنایع دستی به گردشگران و معرفی آن در دستور کار نمایندگی میراثفرهنگی شهرستان است
حقپناه در پایان با تاکید بر افق بینالمللی این اقدامات خاطرنشان کرد: ارزیابان سازمانهای بینالمللی گردشگری توجه ویژهای به زنده بودن سنتها و مشارکت جوامع محلی، بهویژه کودکان و زنان دارند. برگزاری این دوره در هفته صنایعدستی، گام مؤثری بود تا نشان دهیم چنشت نه تنها یک جاذبه تاریخی، بلکه یک کانون پویا و زنده از فرهنگ و هنر ایرانی است که شایستگی کامل برای جهانی شدن را دارد.
انتهای پیام/
نظر شما