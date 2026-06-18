۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۳

ثبت ملی خانه تاریخی حاج آقا محمدبیک نخعی در روستای فدشک خوسف

ثبت ملی خانه تاریخی حاج آقا محمدبیک نخعی در روستای فدشک خوسف

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف، از ابلاغ شماره ثبت ملی خانه تاریخی حاج آقا محمدبیک نخعی در روستای فدشک خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این اثر ارزشمند تاریخی پس از طی مراحل قانونی و کارشناسی، به شماره ۳۴۵۰۹ و به تاریخ ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و شماره ثبت آن به استان ابلاغ شده است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: خانه تاریخی حاج آقا محمدبیک نخعی از بناهای شاخص دوره قاجار در شهرستان خوسف به شمار می‌رود که با برخورداری از ویژگی‌های معماری بومی و سنتی منطقه، نمونه‌ای ارزشمند از شیوه زندگی و معماری خانه‌های ایرانی در اقلیم گرم و خشک شرق کشور محسوب می‌شود.

او ادامه داد: این بنا دارای عناصر شاخص معماری سنتی از جمله هشتی، ورودی، حیاط مرکزی، ایوان، دالان، فضاهای زمستان‌نشین و تابستان‌نشین، مطبخ، انبار مواد غذایی و بخاری دیواری با تزئینات گچی است که هر یک بیانگر دانش معماری و سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه در گذشته هستند.

صالحی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از حیاط مرکزی، فضاهای خدماتی و اقامتی متنوع، سقف‌های طاقی و تویزه‌ای و همچنین تزئینات ساده اما اصیل، از مهم‌ترین ویژگی‌های این خانه تاریخی است که آن را در زمره بناهای ارزشمند روستای فدشک قرار داده است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف ثبت این اثر را گامی مهم در راستای حفاظت، مرمت و احیای میراث معماری منطقه دانست و افزود: ثبت ملی بناهای تاریخی علاوه بر صیانت از هویت فرهنگی و تاریخی مناطق، زمینه بهره‌مندی از اعتبارات حفاظتی و مرمتی و همچنین معرفی بیشتر ظرفیت‌های گردشگری روستاهای تاریخی شهرستان خوسف را فراهم می‌کند.

صالحی در پایان تأکید کرد: شهرستان خوسف با برخورداری از ده‌ها اثر تاریخی ثبت‌شده، یکی از مناطق مهم میراث‌فرهنگی استان خراسان جنوبی به شمار می‌رود و حفاظت از این آثار با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار میراث‌فرهنگی قرار دارد.

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کد خبر 1405033002733
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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