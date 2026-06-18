ثبت ملی خانه تاریخی حاج آقا محمدبیک نخعی در روستای فدشک خوسف

به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی صالحی روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این اثر ارزشمند تاریخی پس از طی مراحل قانونی و کارشناسی، به شماره ۳۴۵۰۹ و به تاریخ ۵ آبانماه ۱۴۰۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و شماره ثبت آن به استان ابلاغ شده است.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف افزود: خانه تاریخی حاج آقا محمدبیک نخعی از بناهای شاخص دوره قاجار در شهرستان خوسف به شمار میرود که با برخورداری از ویژگیهای معماری بومی و سنتی منطقه، نمونهای ارزشمند از شیوه زندگی و معماری خانههای ایرانی در اقلیم گرم و خشک شرق کشور محسوب میشود.
او ادامه داد: این بنا دارای عناصر شاخص معماری سنتی از جمله هشتی، ورودی، حیاط مرکزی، ایوان، دالان، فضاهای زمستاننشین و تابستاننشین، مطبخ، انبار مواد غذایی و بخاری دیواری با تزئینات گچی است که هر یک بیانگر دانش معماری و سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه در گذشته هستند.
صالحی خاطرنشان کرد: بهرهگیری از حیاط مرکزی، فضاهای خدماتی و اقامتی متنوع، سقفهای طاقی و تویزهای و همچنین تزئینات ساده اما اصیل، از مهمترین ویژگیهای این خانه تاریخی است که آن را در زمره بناهای ارزشمند روستای فدشک قرار داده است.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف ثبت این اثر را گامی مهم در راستای حفاظت، مرمت و احیای میراث معماری منطقه دانست و افزود: ثبت ملی بناهای تاریخی علاوه بر صیانت از هویت فرهنگی و تاریخی مناطق، زمینه بهرهمندی از اعتبارات حفاظتی و مرمتی و همچنین معرفی بیشتر ظرفیتهای گردشگری روستاهای تاریخی شهرستان خوسف را فراهم میکند.
صالحی در پایان تأکید کرد: شهرستان خوسف با برخورداری از دهها اثر تاریخی ثبتشده، یکی از مناطق مهم میراثفرهنگی استان خراسان جنوبی به شمار میرود و حفاظت از این آثار با مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی در دستور کار میراثفرهنگی قرار دارد.
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