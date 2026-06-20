به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی دارابی شامگاه شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ در این نشست که در هتل پارک حیات برگزار شد، با اشاره به عملکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی اظهار کرد: مدیر کل خراسان رضوی جزو سه مدیر برتر و برجسته در بین استان‌های کشور است و در ارزیابی اخیر سقف امتیازات ارزیابی را دریافت کرده است.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی تاکید کرد: موفقیت‌های اداره کل به دلیل همکاری همه جانبه خانواده‌ای بزرگ است.

او با اشاره به پایین بودن حقوق و مزایای کارکنان این اداره کل ا توجه به حجم کار و فعالیت اظهار کرد: قدردان تلاش ‌ها و زحمت‌های شما هستیم و تلاش داریم زیست شرافت‌مندانه‌ای را برای همکاران در سراسر کشور فراهم کنیم.

همچنین سید جواد موسوی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گزارشی از این اداره کل ارائه کرد و گفت: با توجه به حضور سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر و مسافر در مشهد تلاش داریم تا به میزبانی شایسته از زائران و گردشگران کمک کنیم.

او به فعال شدن دیپلماسی فرهنگی اشاره کرد و گفت: از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی برای توسعه و تبادل اقتصادی استفاده می‌شود.

موسوی راه‌اندازی قطار مشهد- هرات و مشهد- مرو را از برنامه‌های در دستور کار عنوان کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی تصریح کرد: طرح باغ مفاخر در توس و جذب گردشگران علویون ترکیه از دیگر برنامه‌های مهم پیش روی استان است.

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