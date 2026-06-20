۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۳

نشست قائم مقام‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی

نشست قائم مقام‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی

قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در نشست صمیمی با تعدادی از کارکنان اداره کل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی دارابی شامگاه شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ در این نشست که در هتل پارک حیات برگزار شد، با اشاره به عملکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی اظهار کرد: مدیر کل خراسان رضوی جزو سه مدیر برتر و برجسته در بین استان‌های کشور است و در ارزیابی اخیر سقف امتیازات ارزیابی را دریافت کرده است.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی تاکید کرد: موفقیت‌های اداره کل به دلیل همکاری همه جانبه خانواده‌ای بزرگ است.

او با اشاره به پایین بودن حقوق و مزایای کارکنان این اداره کل ا توجه به حجم کار و فعالیت اظهار کرد: قدردان تلاش ‌ها و زحمت‌های شما هستیم و تلاش داریم زیست شرافت‌مندانه‌ای را برای همکاران در سراسر کشور فراهم کنیم.

همچنین سید جواد موسوی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گزارشی از این اداره کل ارائه کرد و گفت: با توجه به حضور سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر و مسافر در مشهد تلاش داریم تا به میزبانی شایسته از زائران و گردشگران کمک کنیم.

او به فعال شدن دیپلماسی فرهنگی اشاره کرد و گفت: از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی برای توسعه و تبادل اقتصادی استفاده می‌شود.

موسوی راه‌اندازی قطار مشهد- هرات و مشهد- مرو را از برنامه‌های در دستور کار عنوان کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی تصریح کرد: طرح باغ مفاخر در توس و جذب گردشگران علویون ترکیه از دیگر برنامه‌های مهم پیش روی استان است.

نشست قائم مقام‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی

نشست قائم مقام‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی

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کد خبر 1405033102804
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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