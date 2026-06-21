به گزارش میراث آریا؛ ولی تیموری، با اشاره به سیاست‌های ابلاغی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمینه تقویت همکاری‌های درون‌سازمانی گفت: یکی از اهداف اصلی برگزاری این نشست، توسعه تعاملات میان معاونت‌های تخصصی و پژوهشگاه و حرکت به سمت «ادغام مأموریتی» در موضوعات مشترک است تا ظرفیت‌های علمی و اجرایی دو مجموعه بیش از گذشته در خدمت توسعه گردشگری کشور قرار گیرد.

تیموری افزود: با توجه به شرح وظایف و مسئولیت‌های مشترک دو مجموعه، زمینه‌های متعددی برای همکاری وجود دارد که باید از طریق نشست‌های تخصصی، برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم برای آنها انجام شود.

مدیرکل آموزش معاونت گردشگری با اشاره به روند شکل‌گیری این نشست اظهار کرد: پس از اعلام آمادگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برای گسترش همکاری‌ها، موضوع به ادارات و بخش‌های تخصصی معاونت گردشگری منعکس شد و هر یک از واحدها، اولویت‌ها و موضوعات مورد نیاز خود را برای همکاری مشترک ارائه کردند.

وی ادامه داد: هدف این نشست، شناسایی موضوعات مشترک، احصای نیازهای پژوهشی و اجرایی و تدوین سازوکارهای لازم برای همکاری‌های آینده است تا بتوان از ظرفیت‌های پژوهشی کشور در حل مسائل و پیشبرد برنامه‌های گردشگری بهره بیشتری گرفت.

تیموری تأکید کرد: این نشست نباید به یک جلسه محدود شود، بلکه لازم است سازوکاری برای استمرار ارتباطات، پیگیری موضوعات مشترک و اجرای برنامه‌های مشترک میان معاونت گردشگری و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری طراحی و اجرا شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت مدیران، پژوهشگران و کارشناسان دو مجموعه، زمینه شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر و پایدار در حوزه‌های مختلف گردشگری فراهم شود.

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