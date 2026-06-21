محمدابراهیم زارعی که عصر امروز در معاونت گردشگری کشور برگزار شد، ضمن معرفی ظرفیتهای پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: پژوهشگاه با برخورداری از پژوهشکدهها و گروههای تخصصی در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری، میراث طبیعی، مردمشناسی، زبانشناسی و هنرهای ملی، آمادگی دارد دانش و توان کارشناسی خود را در اختیار حوزه گردشگری کشور قرار دهد.
او با اشاره به ضرورت پیوند میان پژوهش و اجرا افزود: بخش قابل توجهی از مسائل و چالشهای گردشگری با بهرهگیری از مطالعات علمی، تحقیقات کاربردی و ظرفیتهای کارشناسی قابل بررسی و حل است و در این مسیر همکاری نزدیک میان پژوهشگاه و معاونت گردشگری میتواند نتایج مؤثری به همراه داشته باشد.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با تأکید بر اهمیت آموزش و تولید محتوای علمی اظهار کرد: ارائه آموزشهای تخصصی، تهیه اطلسها و مستندات علمی، ارتقای دانش راهنمایان گردشگری و تولید اطلاعات دقیق و مستند از جمله زمینههایی است که پژوهشگاه میتواند در آن نقشآفرینی کند.
وی همچنین بر ضرورت نگاه نو به ظرفیتهای گردشگری ایران تأکید و تصریح کرد: معرفی شایسته ایران نیازمند بهرهگیری از دانش تخصصی، پژوهشهای دقیق و همکاری مستمر میان نهادهای علمی و اجرایی است.
زارعی با قدردانی از تعامل معاونت گردشگری با پژوهشگاه خاطرنشان کرد: خوشبختانه زمینه همکاریهای مشترک فراهم شده و پژوهشگاه آمادگی دارد در قالب کارگروهها و برنامههای مشترک، در مسیر توسعه گردشگری و معرفی بهتر ظرفیتهای کشور نقشآفرین باشد.
وی در پایان تأکید کرد: هدف مشترک همه بخشهای فعال در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، حفظ سرمایههای ارزشمند کشور، ارتقای کیفیت فعالیتهای گردشگری و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی برای توسعه پایدار این حوزه است.
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