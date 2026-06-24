به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: اجرای طرح مانا، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، چابک‌سازی ساختارهای اداری و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام اظهار کرد: طرح ملی اصلاح نظام اداری در استان‌ها (مانا) به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم و راهبردی دولت چهاردهم، با هدف تفویض اختیارات متناسب با ظرفیت‌ها و مسائل هر استان، بهبود کیفیت نظام تصمیم‌گیری، بسترسازی برای پیشرفت متوازن و ارتقای کارآمدی نظام اداری در حال اجرا است و می‌تواند نقش مهمی در تقویت حکمرانی محلی و تسریع در روند خدمت‌رسانی به مردم ایفا کند.

شریفی افزود: در همین راستا، نشست تخصصی بررسی ابعاد مختلف این طرح با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و معاونان اداره‌کل برگزار شد و طی آن، راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، افزایش بهره‌وری، تسهیل فرآیندها و ارتقای کیفیت ارائه خدمات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

او با تأکید بر اینکه تفویض اختیارات متناسب با شرایط و نیازهای هر استان می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های اثربخش‌تر باشد، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های بومی، کاهش تمرکزگرایی، افزایش سرعت پاسخگویی و تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای طرح «مانا» خواهد بود.

شریفی ادامه داد: رویکرد دولت چهاردهم در حوزه اصلاح نظام اداری، مبتنی بر افزایش کارآمدی، چابک‌سازی ساختارها و تقویت حکمرانی استانی است و اجرای موفق طرح «مانا» می‌تواند زمینه تحقق توسعه متوازن و پایدار را در استان‌ها فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام خاطرنشان کرد: این اداره‌کل نیز همسو با سیاست‌های دولت و در راستای ارتقای کیفیت خدمات، آمادگی کامل برای اجرای برنامه‌های مرتبط با طرح «مانا» و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را دارد.

شریفی در پایان، مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی را از الزامات تحقق اهداف این طرح ملی دانست و گفت: با تعامل سازنده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی، می‌توان گام‌های مؤثری در جهت افزایش رضایتمندی مردم، بهبود فرآیندهای اداری و تحقق اهداف توسعه‌ای استان برداشت.



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