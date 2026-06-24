به گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین جلسه تخصصی کارگروه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان هوراند روز سه‌شنبه دوم تیرماه با حضور احمد حمزه‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، علیرضا ابراهیمی، فرماندار هوراند و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

علیرضا ابراهیمی، فرماندار هوراند، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری هوراند و شهرستان‌های همجوار بیان کرد: برخورداری منطقه ارسباران از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای توسعه گردشگری این منطقه را بیش از گذشته آشکار کرده است.

او با بیان اینکه گردشگری صنعتی چندوجهی و پیشران توسعه است، افزود: رونق این صنعت علاوه بر ایجاد تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی، می‌تواند زمینه توسعه مناطق کمتر برخوردار را فراهم کند و با توجه به ظرفیت‌های موجود، آینده توسعه هوراند نیز در گرو شکوفایی گردشگری خواهد بود.

ابراهیمی تصریح کرد: تحقق این هدف مستلزم آن است که ظرفیت‌ها و ایده‌های موجود از مرحله برنامه‌ریزی عبور کرده و به اقدامات عملیاتی تبدیل شوند. بی‌شک این موضوع بدون هماهنگی بین‌بخشی، برنامه‌ریزی منسجم و اتخاذ تدابیر اجرایی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در ادامه این نشست، احمد حمزه‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی، با تشریح ظرفیت‌های بالقوه گردشگری هوراند، گردشگری را یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد امروز جهان دانست و گفت: این صنعت در مقایسه با بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، با اتکا به ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و خلاقیت جوامع محلی، امکان خلق ارزش افزوده و توسعه پایدار را با هزینه‌ای کمتر فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اینکه توزیع متوازن سفر در شهرستان‌ها و روستاها در گروی معرفی صحیح ظرفیت‌های گردشگری، صنایع‌دستی و محصولات بومی است، بیان کرد: تولیدات رسانه‌ای هدفمند برای معرفی توانمندی‌ها و مزیت‌های ویژه شهرستان هوراند، از اولویت‌های اصلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خواهد بود.

او در ادامه برندسازی و رویدادمحوری را از راهبردهای پذیرفته‌شده توسعه گردشگری برشمرد و افزود: شکوفایی صنعت گردشگری در هوراند نیازمند تعریف برندهای هویتی و برگزاری رویدادهای شاخص گردشگری در سطح استانی و ملی است تا این شهرستان جایگاه شایسته خود را در نقشه گردشگری کشور به دست آورد.

حمزه‌زاده در پایان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری خاطرنشان کرد: ارتقای زیرساخت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش جذب و ماندگاری گردشگران دارد و سرمایه‌گذاری در این حوزه، با مشارکت و حضور فعال بخش خصوصی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه پایدار گردشگری شهرستان هوراند به شمار می‌رود.

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