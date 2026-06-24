به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد حمزهزاده روز سهشنبه دوم تیرماه در نخستین جلسه تخصصی کارگروه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان هوراند گفت: توسعه گردشگری زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که برنامهریزی، تصمیمگیری و اجرای پروژهها در قالب یک مسیر منسجم و مبتنی بر مزیتهای واقعی هر منطقه دنبال شود. بر همین اساس، مجموعهای از تصمیمات عملیاتی برای شتاببخشی به روند توسعه گردشگری هوراند به تصویب رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت ساختارهای اجرایی شهرستان بیان کرد: اختصاص یک دستگاه خودروی اداری به نمایندگی میراثفرهنگی هوراند و مساعدت برای ارتقای سطح این اداره، از جمله مصوباتی است که با هدف افزایش توان اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات تخصصی در شهرستان دنبال خواهد شد.
او برندسازی را مهمترین پیشنیاز معرفی مؤثر ظرفیتهای گردشگری دانست و افزود: برنامهریزی برای برگزاری جشنواره ملی سماق، برپایی هفته فرهنگی و گردشگری هوراند در تبریز، پیگیری ثبت هوراند بهعنوان «شهرستان قلعههای تاریخی» و تدوین برنامه برندسازی ظرفیتها و مزیتهای گردشگری شهرستان، از مهمترین تصمیمات این کارگروه به شمار میرود.
حمزهزاده ادامه داد: توسعه گردشگری بدون تقویت زیرساختها و فراهم شدن زمینه حضور سرمایهگذاران محقق نخواهد شد. در همین راستا، انتخاب ۲۰ روستای مستعد برای ایجاد اقامتگاههای بومگردی، تخصیص اعتبار برای تکمیل تجهیزات و تأسیسات قلعه تاریخی پشتاب و تصویب کلیات چند طرح سرمایهگذاری گردشگری شهرستان، در دستور اجرا قرار گرفت و موافقتنامه این طرحها نیز در کوتاهترین زمان صادر خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: رویکرد ادارهکل، هدایت ظرفیتهای ارزشمند هوراند به سمت توسعهای متوازن، هویتمحور و مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی است میتواند ضمن افزایش ماندگاری گردشگران ورودی، زمینه رونق اقتصادی، اشتغال و شناساندن هرچه بیشتر جایگاه هوراند در عرصه گردشگری کشور را فراهم کند.
در پایان این جلسه نیز از جمعی از هنرمندان و فعالان حوزه صنایعدستی شهرستان هوراند به پاس نقشآفرینی در حفظ، ترویج و انتقال میراث ارزشمند هنرهای سنتی تجلیل شد.
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