به گزارش خبرنگار میراثآریا، انجمن علمی مرمت و باستانسنجی دانشگاه هنر اسلامی تبریز با همکاری پژوهشگاه نشست برخط مستندسازی و مستندنگاری آثار تاریخی در چرخه صلح، جنگ و پسا جنگ را برگزار میکند.
این نشست که روز ۸ تیر ساعت ۱۸ برگزار میشود با معرفی کتاب حفاظت از آثار موزهای در شرایط جنگ همراه است.
فاطمه علی میرزایی دکترای حفاظت از آثار تاریخی، کارشناس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مربی انجمن پدافند غیرعامل کشور و نویسنده کتاب حفاظت از آثار موزهای در شرایط جنگ در این نشست سخنرانی میکند.
شرکتکنندگان در این نشست در صورت ثبت نام گواهی معتبر رایگان دریافت میکنند.
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