به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانیپور روز سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به ظرفیتهای بالای هنرمندان صنایعدستی در سطح استان، سلسله برنامههای رونمایی از آثار خلاقانه صنایعدستی استان سمنان با اقدام معاونت صنایعدستی استان در حال برگزاری است.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان افزود: از تمامی هنرمندان صنایعدستی استان سمنان دعوت می شود تا با ارسال آثار شاخص و نوآورانه خود در این رویداد مشارکت کنند.
او اظهار کرد: هدف از برگزاری این برنامه، معرفی هرچه بیشتر توانمندیهای هنرمندان صنایعدستی استان، شناسایی ایدههای خلاقانه و نوآورانه، حمایت از تولیدات ارزشمند و توسعه و ترویج خلاقیت در این عرصه است.
سلطانیپور در تشریح شرایط ارسال آثار به این رویداد گفت: آثار ارسالی نباید پیش از این به صورت عمومی رونمایی یا معرفی شده باشند و هنرمندان باید مشخصات کامل خود شامل نام و نام خانوادگی، رشته فعالیت، شماره تماس و شرح مختصری از اثر را به همراه تصاویر باکیفیت و مطابق با دستورالعمل ارسال کنند.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان خاطرنشان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و آثار منتخب پس از طی مراحل بررسی و داوری توسط کارشناسان، در مراسم رونمایی معرفی شده و از پدیدآورندگان آنها تقدیر به عمل خواهد آمد.
او اعلام کرد: علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در این برنامه میتوانند با اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان محل سکونت خود در استان سمنان تماس حاصل کنند.
این رویداد، سومین برنامه از سلسله برنامههای رونمایی از آثار خلاقانه هنرمندان صنایعدستی استان سمنان خواهد بود.
اصالت و هویت، خلاقیت و نوآوری، کاربردی بودن، کیفیت ساخت، قابلیت تولید و عرضه، ارزش هنری و زیبایی شناسی، ارزش اقتصادی، دوستدار محیط زیست، رعایت مالکیت فکری و بستهبندی و ارائه از جمله شاخص های ارزیابی آثار خلاقانه صنایعدستی است.
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