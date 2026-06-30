بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سمانه سلطانیپور روز سه شنبه 9 تیر ماه 1405 با اشاره به جایگاه ارزشمند استاد یدالله زیارتی در عرصه صنایع دستی و هنرهای سنتی، اظهار کرد: انتشار پژوهشها و آثار استاد یدالله زیارتی هنرمند پیشکسوت در عرصه لعابهای کریستالین در یک کتاب بینالمللی، نشاندهنده تبحر و دانش ایشان در سطح جهانی است.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان افزود: در دو صفحه از کتاب «کاوشی در لعابهای کریستالین» که توسط خانم دیان کربر از کشور کانادا تألیف شده است، به معرفی فعالیتها، پژوهشهای علمی و تجربیات ارزشمند استاد یدالله زیارتی در زمینه تکنیکهای لعاب کریستالین پرداخته شده است.
او تصریح کرد: در این کتاب همچنین نمونههایی از آثار نفیس این استاد و هنرمند ایرانی به نمایش گذاشته است.
سلطانیپور با تاکید بر اینکه این موفقیت، گواه توانمندی و خلاقیت هنرمندان ایرانی در عرصههای بینالمللی است، افزود: آنچه اهمیت این حضور را دوچندان میکند، قرار گرفتن نام و آثار استاد زیارتی، به عنوان نمایندهای از استان سمنان و کشور ایران، در کنار برجستهترین هنرمندان و پژوهشگران حوزه لعابهای کریستالین از کشورهای مختلف جهان است.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان خاطرنشان کرد: معرفی آثار و تجربیات هنرمندان شاخص استان در مجامع بینالمللی، فرصتی مغتنم برای ارتقای جایگاه صنایع دستی ایران و آشنایی جهانیان با میراث غنی فرهنگی و هنری کشورمان است.
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