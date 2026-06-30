دومین نشست تخصصی باشگاه «بوکسیر» در خانه تاریخی تدین سمنان برگزار شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فرامرز نصیری روز سهشنبه 9 تیر ماه 1405 با اعلام این خبر گفت: در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای ابنیه تاریخی و فرهنگی شهرستان سمنان، دومین جلسه دورهمی تخصصی باشگاه «بوکسیر» وابسته به دپارتمان فرهنگی و اجتماعی آژانس پارسیکا سیر با همکاری اداره میراث فرهنگی شهرستان سمنان در خانه تاریخی تدین برگزار شد.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سمنان با اشاره به رویکرد این اداره در حمایت از فعالیتهای جریانساز فرهنگی افزود: در این نشست که با حضور جمعی از فعالان فرهنگی، گردشگران و اعضای گروه داستان باشگاه بوکسیر برگزار شد، شرکتکنندگان ضمن بازدید میدانی و آشنایی با عناصر معماری عمارت تاریخی تدین، به تحلیل و بررسی آثار ادبی مورد مطالعه خود پرداختند.
او تصریح کرد: بهرهبرداری از بناهای تاریخی به عنوان فضایی برای دیالوگهای نخبگانی و توسعه فردی، از اهداف این اداره برای زندهسازی هویت ملموس شهری است و اینگونه برنامهها در قالب طرح هویتبخش «دورت بگردم سمنان» در حال اجر ااست که خوشبختانه با استقبال جامعه محلی و فعالان فرهنگی مواجه شده است.
نصیری با اشاره به ساختار تخصصی مجموعه پارسیکا سیر که به عنوان یک واحد فناور در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان مستقر است، گفت: تلفیق دانش تخصصی گردشگری با رویکردهای نوآورانه و سناریومحور در این برنامهها، الگویی موفق برای حرکت از گردشگری سنتی به سمت گردشگری آگاهانه و تجربهگرا است.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه موفق برگزاری نشستهای پیشین در بناهای تاریخی شهرستان، این اداره آمادگی دارد تا در چارچوب ضوابط قانونی، از ایدههای خلاقانه و فعالیتهای هدفمندی که منجر به معرفی و حفظ ارزشهای میراثی و فرهنگی منطقه میشود، حمایتهای لازم را به عمل آورد.
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