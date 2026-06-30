به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز سه شنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای توسعه و ترویج صنایع‌دستی و ایجاد اشتغال پایدار برای هنرمندان بومی، دوره آموزشی گلیم‌بافی در سطح مبتدی با همکاری مشترک اداره یمراث فرهنگی شهرستان سمنان و جهاد دانشگاهی استان سمنان برگزار شد.

سرپرست اداره میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی شهرستان سمنان با اشاره به استقبال خوب از این دوره آموزشی افزود: در این دوره آموزشی که با هدف توانمندسازی هنرجویان و ارتقای مهارت‌های صنایع‌دستی طراحی شده بود، ۴۰ نفر از علاقه‌مندان شرکت کردند.

او تصریح کرد: تدریس این دوره آموزشی را خانم رضوی‌مقدم از اساتید و هنرمندان حوزه صنایع‌دستی بر عهده داشت که مباحث و سرفصل‌های آموزشی را به شرکت‌کنندگان ارائه کرد.

نصیری در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره‌های آموزشی گامی مهم در جهت احیاء و زنده نگه داشتن هنرهای سنتی است و این اداره در نظر دارد با همکاری سایر دستگاه‌های علمی و آموزشی، بسترهای لازم را برای برگزاری دوره‌های پیشرفته و تکمیلی در آینده نزدیک فراهم آورد.

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