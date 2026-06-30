به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان، روز سه شنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: در پی وقوع حادثه جانسوز و در راستای برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب اسلامی، این معاونت با هدف تکریم زائران و تسهیل امور مسافران، طرح های ویژه‌ای را برای ارائه خدمات اقامتی در سطح استان سمنان دارد.

معاون گردشگری اداره کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان سمنان با اشاره به جایگاه راهبردی و استراتژیک استان سمنان به عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای ترانزیتی و شاهراه‌های مواصلاتی کشور، اظهار کرد: با توجه به اینکه در ایام مذکور شاهد تردد گسترده عزاداران و زائران از مسیرهای مختلف استان خواهیم بود، معاونت گردشگری با رایزنی و هماهنگی کامل با انجمن‌های حرفه‌ای هتلداران، اقامتگاه‌های سنتی، بوم گردی‌ها و خانه مسافرها، مقرر شد طی یک طرح حمایتی، تخفیف‌های ویژه‌ای را در تمامی واحدهای اقامتی استان اعمال کند.

او در تشریح جزئیات این مصوبه اعلام کرد: بر اساس این طرح، واحدهای اقامتی استان موظف به اعمال نرخ‌های ویژه هستند، به طوری که برای هتل‌ها تخفیف معادل ۲۵ درصد و برای واحدهای اقامتگاه سنتی، بوم‌گردی و خانه مسافرها، تخفیف معادل ۴۰ درصد بر روی نرخ‌های مصوب اعمال خواهد شد.

طاهریان در پایان خاطرنشان کرد: واحدهای بازرسی و نظارتی اداره‌کل، به صورت مستمر بر روند اجرای این طرح و میزان رعایت تخفیف‌های اعلام‌شده در تمامی واحدهای اقامتی نظارت خواهند داشت تا از برخورد با هرگونه تخلف یا عدم رعایت حقوق مسافران جلوگیری شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان سمنان با تأکید بر اینکه هدف اصلی از این اقدام، تسهیل در اسکان موقت، کاهش هزینه‌های سفر برای عزاداران و ارائه خدماتی شایسته و متناسب با جایگاه معنوی این ایام است، از تمامی مدیران واحدهای اقامتی خواست با درک اهمیت این موقعیت و با روحیه همکاری، دستورالعمل‌های ابلاغی را با دقت اجرا نموده و نسبت به ارائه حداکثری خدمات به زائران اقدام کنند.

انتهای پیام/