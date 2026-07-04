۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۳

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بوشهر تأکید کرد

تدوین نقشه راه توسعه منطقه آزاد بوشهر بر پایه «اقتصاد دریامحور»

تدوین نقشه راه توسعه منطقه آزاد بوشهر بر پایه «اقتصاد دریامحور»

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بوشهر گفت: نقشه راه توسعه منطقه آزاد بوشهر بر پایه «اقتصاد دریامحور» تدوین می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فردین اسلامی‌راد روز گذشته جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به نشست مشترک با معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از آغاز فرآیند عملیاتی‌سازی سند راهبردی این منطقه خبر داد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بوشهر با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای استقرار مطلوب فرآیندهای منطقه آزاد بوشهر، اظهار داشت: در این نشست، اجرای طرح «سند راهبردی و بازآفرینی» مناطق آزاد با رویکرد حکمرانی توسعه‌محور در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: با توجه به ظرفیت‌های ویژه بوشهر در اقتصاد دریامحور و تأکیدات قوانین بالادستی، برنامه هفتم توسعه و همچنین اولویت‌های دولت، تلاش داریم تا این منطقه را به یکی از ارکان پیشران در اقتصاد استان و کشور تبدیل کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بوشهر با اشاره به زیرساخت‌های دریایی و بندری استان، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، طرح‌های کلانی در حوزه‌های لجستیک دریایی، صنایع شیلاتی و آبزی‌پروری، تکمیل زنجیره ارزش در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین توسعه گردشگری ساحلی و فراساحلی طراحی و اجرایی خواهد شد.

اسلامی‌راد موقعیت استراتژیک بوشهر و دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی و همسایگی با کشورهای حاشیه خلیج فارس را یک مزیت رقابتی بی‌نظیر دانست و تأکید کرد: تعریف پروژه‌های اختصاصی و مأموریت‌محور در منطقه آزاد بوشهر، نقش مؤثری در توسعه پایدار استان و افزایش تعاملات اقتصادی ملی ایفا خواهد کرد.

او در ادامه بر لزوم رفع موانع قانونی و تسهیل‌گری در فرآیندهای اداری تأکید کرد و گفت: اصلاح نظام‌های حاکم بر منطقه و راه‌اندازی «پنجره واحد خدمات»، از اولویت‌های اصلی ما برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است تا با کاهش بوروکراسی اداری، بستر امن و روانی برای حضور فعالان اقتصادی فراهم شود.

در این نشست مقرر شد مگاپروژه‌های منطقه آزاد بوشهر بر اساس سند راهبردی تهیه و تدوین شده و به عنوان مبنای کار و شاخص ارزیابی عملکرد، اجرایی شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041300862
وحید امیری
دبیر مهدی ارجمند

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