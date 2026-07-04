افزایش شرجی تا 70 درصد در نواحی ساحلی استان بوشهر

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، تا روز یکشنبه هفته آینده وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر نسبتاً آرام خواهد بود و غبار محلی و در برخی ساعات وزش باد، پدیده‌های غالب در سطح استان است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به تغییرات جوی در روزهای آتی افزود: پیش‌بینی می‌شود طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، با افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات، سواحل استان بوشهر متلاطم شود.

او در خصوص وضعیت جوی و دریایی در 24 ساعت آینده گفت: آسمان استان صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط با پدیده مه صبحگاهی همراه خواهد بود.

مساعدی افزود: جهت وزش باد در استان بوشهر در ابتدا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت 12 تا 38 کیلومتر در ساعت خواهد بود که از بعدازظهر متغیر شده و غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 28 و گاهی تا 36 کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود.

او در خصوص وضعیت خلیج‌فارس نیز تصریح کرد: ارتفاع موج در سواحل استان بوشهر در ابتدا 60 تا 120 سانتیمتر خواهد بود و از بعدازظهر به 30 تا 90 و گاهی 120 سانتیمتر می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر همچنین با اشاره به وضعیت جزر و مد در بندر بوشهر در روز آینده بیان کرد: اولین جزر دریا در ساعت 03:25 بامداد، مد اول ساعت 10:30 و جزر دوم در ساعت 18:10 رخ خواهد داد.

مساعدی با اشاره به دمای هوای استان در شبانه‌روز گذشته خاطرنشان کرد: دمای هوا در این مدت بین 39 تا 46 درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده و میزان رطوبت و شرجی هوا نیز تا 70 درصد به ثبت رسیده است.

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