۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۶

افزایش شرجی تا 70 درصد در نواحی ساحلی استان بوشهر

افزایش شرجی تا 70 درصد در نواحی ساحلی استان بوشهر

دمای هوا در استان بوشهر در شبانه‌روز گذشته تا 46 درجه و شرجی و رطوبت هوا در نوار ساحلی تا 70 درصد رسیده است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، تا روز یکشنبه هفته آینده وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر نسبتاً آرام خواهد بود و غبار محلی و در برخی ساعات وزش باد، پدیده‌های غالب در سطح استان است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به تغییرات جوی در روزهای آتی افزود: پیش‌بینی می‌شود طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، با افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات، سواحل استان بوشهر متلاطم شود.

او در خصوص وضعیت جوی و دریایی در 24 ساعت آینده گفت: آسمان استان صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط با پدیده مه صبحگاهی همراه خواهد بود.

مساعدی افزود: جهت وزش باد در استان بوشهر در ابتدا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت 12 تا 38 کیلومتر در ساعت خواهد بود که از بعدازظهر متغیر شده و غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 28 و گاهی تا 36 کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود.

او در خصوص وضعیت خلیج‌فارس نیز تصریح کرد: ارتفاع موج در سواحل استان بوشهر در ابتدا 60 تا 120 سانتیمتر خواهد بود و از بعدازظهر به 30 تا 90 و گاهی 120 سانتیمتر می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر همچنین با اشاره به وضعیت جزر و مد در بندر بوشهر در روز آینده بیان کرد: اولین جزر دریا در ساعت 03:25 بامداد، مد اول ساعت 10:30 و جزر دوم در ساعت 18:10 رخ خواهد داد.

مساعدی با اشاره به دمای هوای استان در شبانه‌روز گذشته خاطرنشان کرد: دمای هوا در این مدت بین 39 تا 46 درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده و میزان رطوبت و شرجی هوا نیز تا 70 درصد به ثبت رسیده است.

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کد خبر 1405041300866
وحید امیری
دبیر مهدی ارجمند

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