به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامحسین زارعی ظهر روز گذشته جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ با حضور در یادمان شهدای هوافضای سپاه در روستای امام‌آباد دشتی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان این خطه، از پیگیری برای ثبت ملی این مکان به عنوان یک میراث معنوی و دفاع مقدس خبر داد.

نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در این بازدید ضمن بزرگداشت یاد سه شهید سرافراز ـ مسعود مظفری‌پور، حسن شیخیانی و احسان حاجیان ـ که در حملات موشکی و پهپادی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در 15 اسفندماه 1404 به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، اظهار داشت: این شهدای گرانقدر با نثار خون خود در آن شب‌های سخت، امنیت و آرامش را برای مردم این مرزوبوم به ارمغان آوردند و امروز زنده نگهداشتن یاد و راه آنان، وظیفه‌ای همگانی بر دوش مسئولان و آحاد جامعه است.

زارعی با یادآوری حماسه عصر 16 رمضان که منجر به شهادت این پاسداران رشید اسلام شد، افزود: این مکان مقدس که آمیخته با خون مدافعان حریم اسلام و ایران است، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از پایگاه‌های اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور دارد. ما باید بستری فراهم کنیم تا نسل جوان با حضور در این یادمان، از نزدیک با حماسه‌آفرینی‌های فرزندان این ملت آشنا شوند و پیام استقامت را درک کنند.

او در ادامه به اقدامات اجرایی صورت‌گرفته اشاره کرد و گفت: مکاتبات لازم با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای ثبت ملی این یادمان به عنوان مکان حماسه انجام شده است. با توجه به ارزش‌های معنوی و تاریخی این نقطه، مراحل اداری ثبت ملی آن به زودی نهایی خواهد شد تا این یادمان جایگاه شایسته و قانونی خود را در میان آثار دفاع مقدس و مقاومت کشور پیدا کند.

گفتنی است شهرستان دشتی در جریان جنگ تحمیلی اخیر استکبار جهانی علیه ملت ایران، 9 شهید والامقام تقدیم آرمان‌های انقلاب کرده است که محل یادمان در روستای امام‌آباد، نمادی از ایستادگی و حماسه‌ای ماندگار از دلاورمردان هوافضای سپاه در تاریخ مقاومت ایران اسلامی است.

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