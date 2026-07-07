به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، برزین ضرغامی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی، فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی روز یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ در ادامه سفر خود به استان گلستان، با همراهی فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از معاونان و مدیران این اداره‌کل، از طرح‌های پیشنهادی استان برای واگذاری به بخش خصوصی و همچنین پروژه‌های در حال بهره‌برداری بازدید کرد.

در این بازدید، ظرفیت‌های تعدادی از اماکن تاریخی و پروژه‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان برای واگذاری، احیا و بهره‌برداری مورد بررسی قرار گرفت و آخرین وضعیت طرح‌های واگذارشده به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز ارزیابی شد.

خانه تاریخی فاطمی و خانه تاریخی امیر لطیفی (موزه صنایع‌دستی) در شهر تاریخی استرآباد (گرگان)، بازارچه دائمی صنایع‌دستی آق‌قلا و بازارچه دائمی صنایع‌دستی علی‌آبادکتول در منطقه نمونه گردشگری کبودوال ازجمله طرح‌ها و پروژه‌هایی بود که در جریان این سفر مورد بازدید مدیرعامل صندوق توسعه قرار گرفت.

در جریان این بازدیدها، درباره ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، روند احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تقویت بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی استان نیز تبادل‌نظر و بررسی‌های کارشناسی انجام شد.

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