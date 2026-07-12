به‌گزارش میراث آریا، کیومرث کریمی روز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ در بازدید از تأسیسات گردشگری استان آذربایجان شرقی بیان کرد: از ابتدای فروردین‌ماه سال جاری تاکنون، ۴ واحد اقامتی شامل هتل و هتل‌آپارتمان در نقاط مختلف استان افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که در مجموع ظرفیت پذیرش و اقامت ۲۴۰ نفر را فراهم کرده‌اند.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی با اشاره به آثار اقتصادی این پروژه‌ها افزود: راه‌اندازی این واحدهای اقامتی زمینه اشتغال مستقیم ۳۹ نفر را فراهم کرده و برای بهره‌برداری از آن‌ها در مجموع ۵۱۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است.

او افزود: بهره‌برداری از این مراکز اقامتی نشان می‌دهد روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان متوقف نشده و سرمایه‌گذاران این حوزه همچنان با نگاه بلندمدت، توسعه صنعت گردشگری را به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان دنبال می‌کنند.

کریمی خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت اقامتی، ارتقای کیفیت خدمات و توزیع متوازن زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان‌های مختلف از جمله اهدافی است که با بهره‌برداری از این واحدها دنبال می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در تقویت آمادگی استان برای میزبانی از گردشگران و مسافران ایفا کند.

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