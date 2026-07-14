به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ناصر زواری امروز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به سانحه آتش سوزی ظهر روز گذشته بازار تبریز، بیان کرد: صبح روز گذشته گزارشی از وقوع آتش‌سوزی در محدوده بازار کفش‌فروشان و سرای امید دریافت شد. بررسی‌های اولیه نشان داد حریق در فضای زیر شیروانی یکی از واحدها که به‌صورت غیرمجاز برای انبار کردن وسایل مورد استفاده قرار گرفته بود، رخ داده و منشأ آن نیز احتراق یک دستگاه موتور برق در همین محل بوده است.



رئیس پایگاه جهانی بازار تاریخی تبریز ادامه داد: با اعلام حادثه، نیروهای سازمان آتش‌نشانی تبریز در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و با اقدام سریع و اجرای عملیات اطفای حریق، از گسترش آتش به سایر بخش‌ها جلوگیری کردند.



او با اشاره به بازدید و ارزیابی انجام‌شده پس از مهار حریق، تصریح کرد: کارشناسان پایگاه جهانی بازار تاریخی تبریز پس از بررسی دقیق محل حادثه، وضعیت سازه‌ها و اجزای تاریخی پیرامون را ارزیابی کردند که بر اساس نتایج این بررسی‌ها، هیچ‌گونه خسارتی به بافت، عرصه و ارزش‌های تاریخی بازار ثبت جهانی تبریز وارد نشده است.



زواری خاطرنشان کرد: بخشی که دچار حریق شده، فضای ایجادشده در زیر شیروانی در ساختار تاریخی بازار بوده که برای نگهداری وسایل مورد استفاده قرار گرفته بود و خوشبختانه آتش‌سوزی پیش از گسترش و سرایت به اجزای تاریخی مهار شد.

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