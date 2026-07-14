۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۴

با اعلام نتیجه بررسی‌های کارشناسی

حریق بازار کفش‌فروشان خسارتی به بازار ثبت جهانی تبریز وارد نکرد

حریق بازار کفش‌فروشان خسارتی به بازار ثبت جهانی تبریز وارد نکرد

رئیس پایگاه جهانی بازار تاریخی تبریز با تشریح ابعاد آتش‌سوزی ظهر روز گذشته در بازار کفش‌فروشان، گفت: این حادثه در محدوده بازار تاریخی تبریز رخ داده، اما بر اساس بررسی‌های کارشناسی، هیچ‌گونه خسارتی به عرصه و عناصر ارزشمند بازار ثبت جهانی تبریز وارد نشده است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ناصر زواری امروز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به سانحه آتش سوزی ظهر روز گذشته بازار تبریز، بیان کرد: صبح روز گذشته گزارشی از وقوع آتش‌سوزی در محدوده بازار کفش‌فروشان و سرای امید دریافت شد. بررسی‌های اولیه نشان داد حریق در فضای زیر شیروانی یکی از واحدها که به‌صورت غیرمجاز برای انبار کردن وسایل مورد استفاده قرار گرفته بود، رخ داده و منشأ آن نیز احتراق یک دستگاه موتور برق در همین محل بوده است.

رئیس پایگاه جهانی بازار تاریخی تبریز ادامه داد: با اعلام حادثه، نیروهای سازمان آتش‌نشانی تبریز در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و با اقدام سریع و اجرای عملیات اطفای حریق، از گسترش آتش به سایر بخش‌ها جلوگیری کردند.

او با اشاره به بازدید و ارزیابی انجام‌شده پس از مهار حریق، تصریح کرد: کارشناسان پایگاه جهانی بازار تاریخی تبریز پس از بررسی دقیق محل حادثه، وضعیت سازه‌ها و اجزای تاریخی پیرامون را ارزیابی کردند که بر اساس نتایج این بررسی‌ها، هیچ‌گونه خسارتی به بافت، عرصه و ارزش‌های تاریخی بازار ثبت جهانی تبریز وارد نشده است.

زواری خاطرنشان کرد: بخشی که دچار حریق شده، فضای ایجادشده در زیر شیروانی در ساختار تاریخی بازار بوده که برای نگهداری وسایل مورد استفاده قرار گرفته بود و خوشبختانه آتش‌سوزی پیش از گسترش و سرایت به اجزای تاریخی مهار شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042301646
مجید فرامرزی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha