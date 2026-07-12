به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث کریمی، با اشاره به جایگاه روزافزون اقامتگاه‌های بوم‌گردی در الگوی نوین گردشگری کشور، گفت: توسعه این تأسیسات زمانی به نتایج مطلوب خواهد رسید که مدیریت آن‌ها بر پایه دانش تخصصی، شناخت ظرفیت‌های بومی و رعایت استانداردهای حرفه‌ای استوار باشد. از این‌رو دوره آموزشی «آشنایی با مدیریت و بهره‌برداری اقامتگاه‌های بوم‌گردی» روز یکشنبه ۲۱ تیرماه با حضور مدیران این واحدها برگزار شد.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه اقامتگاه‌های بوم‌گردی تنها محل اقامت گردشگران نبوده و زمینه‌ای برای معرفی فرهنگ، سبک زندگی، معماری، خوراک و آداب‌ورسوم جوامع محلی به شمار می‌روند، اظهار کرد: کیفیت میزبانی، ارائه خدمات منطبق با هویت بومی و خلق تجربه‌ای ماندگار برای گردشگر، از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که می‌تواند جایگاه این اقامتگاه‌ها را در زنجیره ارزش گردشگری کشور ارتقا دهد.

اوافزود: در این دوره آموزشی، مباحثی همچون مبانی نظری و جایگاه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در زنجیره ارزش گردشگری ایران، کیفیت خدمات و تجربه گردشگر با محوریت میزبانی محلی، غذاهای سنتی و رضایتمندی گردشگران، ویژگی‌های کالبدی، معماری بومی و زیرساخت‌های مورد نیاز، مبانی زیست‌محیطی و چالش‌های مدیریتی این واحدها و همچنین ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی اقامتگاه‌های بوم‌گردی مورد بررسی قرار گرفت.

کریمی با تأکید بر اینکه پایداری و اعتبار اقامتگاه‌های بوم‌گردی در گرو تلفیق اصالت بومی با مدیریت علمی است، گفت: توانمندسازی مستمر مدیران این واحدها، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی گردشگران، حفظ سرمایه‌های فرهنگی و طبیعی و تقویت رقابت‌پذیری گردشگری استان در بازارهای داخلی و بین‌المللی خواهد بود.

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