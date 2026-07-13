به گزارش خبرنگارمیراث آریا، روز یکشنبه مورخ ۲۱ تیرماه سال جاری، در راستای تقویت همافزایی میان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نشستی با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک در حوزه معرفی ظرفیتهای گردشگری ایران، با حضور معاون گردشگری، مدیران کل، مشاوران معاونت گردشگری و مدیران معاونت برونمرزی سازمان صداوسیما در محل معاونت گردشگری برگزار شد.
در این نشست، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری، ضمن خیرمقدم به مدیران معاونت برونمرزی صداوسیما و قدردانی از تلاشها و اقدامات این معاونت در عرصه رسانههای بینالمللی، بر ضرورت بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای گسترده رسانههای برونمرزی برای معرفی چهره واقعی ایران و توانمندیهای کمنظیر گردشگری کشور تأکید کرد.
او با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از غنیترین کشورهای جهان در حوزه میراث فرهنگی و تمدنی به شمار میرود، اظهار کرد: ایران در زمره ۱۰ کشور نخست جهان از نظر برخورداری از آثار تاریخی و تمدنی قرار دارد و از میان ۱۳ اقلیم شناختهشده جهان، ۱۲ اقلیم را در خود جای داده است؛ ویژگی منحصربهفردی که ظرفیت توسعه انواع گردشگری از جمله گردشگری فرهنگی، تاریخی، طبیعی، روستایی، ساحلی و مذهبی را فراهم کرده است.
معاون گردشگری همچنین با اشاره به ثبت جهانی روستاهای کندلوس، شفیعآباد و سهیلی قشم در سال گذشته و نامزدی هشت روستای دیگر کشور برای ثبت جهانی در سال جاری، این دستاوردها را گواهی بر تنوع و غنای ظرفیتهای گردشگری ایران دانست و افزود: در کنار این ظرفیتها، ثبت جهانی قلعه تاریخی الموت نیز از مهمترین پروندههای در دست پیگیری کشور در عرصه بینالمللی است.
محسنی بندپی با تأکید بر اینکه ایران برای پاسخگویی به سلایق گوناگون گردشگران داخلی و خارجی از ظرفیتهای کمنظیری برخوردار است، خاطرنشان کرد: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، معرفی هوشمندانه و حرفهای این داشتهها در عرصه بینالمللی است؛ چرا که در دنیای امروز، تولید محتوای اثرگذار و تبلیغات هدفمند، نقش تعیینکنندهای در انتخاب مقصد سفر از سوی گردشگران ایفا میکند.
او با اشاره به حضور جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سازمان جهانی گردشگری ملل متحد (UN Tourism) و نشست کشورهای عضو اکو که پس از جنگ تحمیلی اخیر در اسپانیا برگزار شد، تصریح کرد: گفتوگو با فعالان گردشگری کشورهای مختلف نشان داد اشتیاق برای شناخت ایران و بازدید از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور افزایش یافته و این فرصت ارزشمند باید با همکاری رسانههای تخصصی به بهترین شکل مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
معاون گردشگری هدف از برگزاری این نشست را آغاز مرحلهای جدید از همکاریهای عملیاتی میان معاونت گردشگری و معاونت برونمرزی صداوسیما در حوزه تولید محتوای تخصصی گردشگری عنوان کرد و گفت: تجربه، تخصص و گستره نفوذ رسانههای برونمرزی صداوسیما میتواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیتهای ایران به افکار عمومی جهان ایفا کند.
در ادامه این نشست، نوروزی، معاون برونمرزی سازمان صداوسیما، با تأکید بر اینکه ایران پس از تحولات اخیر بیش از گذشته در کانون توجه افکار عمومی جهان قرار گرفته است، این شرایط را فرصتی ارزشمند برای معرفی واقعیتهای ایران، ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی کشور و تقویت دیپلماسی گردشگری دانست. وی با اشاره به ظرفیت گسترده رسانههای برونمرزی، از آمادگی این معاونت برای توسعه همکاریهای مشترک در تولید و انتشار محتوای چندزبانه، اجرای تورهای رسانهای و معرفی جاذبههای گردشگری ایران در بازارهای هدف خبر داد.
همچنین مسلم شجاعی، مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری، با ارائه راهبردهای همکاری مشترک، بر نقش رسانه در ارتقای برند ملی گردشگری ایران تأکید کرد و گفت: معرفی مسیرها و جاذبههای کمترشناختهشده، تولید محتوای حرفهای و بینالمللی، بهرهگیری از آرشیو و ظرفیتهای رسانهای صداوسیما و تشکیل کارگروه مشترک «سیاستگذاری تولید محتوای بینالمللی گردشگری» میتواند زمینهساز شکلگیری روایت منسجم، مؤثر و هدفمند از ایران در عرصه جهانی باشد.
محسنی بندپی در پایان بر تشکیل کارگروه مشترک، تعیین نمایندگان دو مجموعه، تدوین چارچوب همکاری، برنامهریزی برای تولید محتوای تخصصی، بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی از جمله بند «چ» ماده (۳۸) و فراهمسازی مقدمات انعقاد تفاهمنامه همکاری تأکید کرد و این اقدامات را زمینهساز ارتقای دیپلماسی گردشگری و معرفی هرچه شایستهتر ایران در عرصه بینالمللی دانست.
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