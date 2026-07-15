به گزارش خبرنگار میراثآریا، صادق میرحسینی روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال و با هدف توانمندسازی اقتصادی هنرمندان، دورههای آموزشی تخصصی صنایعدستی در شهرستان زابل برگزار شده که نتایج مطلوبی در زمینه مهارتآموزی، اشتغالزایی و توسعه تولیدات بومی به همراه داشته است.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی زابل افزود: این دورهها با هدف انتقال دانش فنی و حفظ و احیای هنرهای اصیل منطقه طراحی شده و علاوه بر آموزش، زمینه ورود هنرجویان به بازار کار و فعالیت در حوزه تولید صنایعدستی را نیز فراهم کرده است.
او ادامه داد: در مرحله نخست اجرای این طرح و در قالب تفاهمنامه همکاری با ادارهکل زندانهای استان، ۱۸۰ نفر از شرکتکنندگان در رشتههای سیاهدوزی، خامهدوزی، سنگتراشی، سفالگری، دوخت البسه محلی و نقشدوزی آموزشهای تخصصی را فراگرفتند و پس از کسب مهارت، با حمایت اداره میراثفرهنگی در مسیر تولید، عرضه محصولات و ایجاد اشتغال پایدار قرار گرفتند.
میرحسینی بیان کرد: اجرای این طرح موجب شده آموزش صنایعدستی از یک فعالیت صرفاً آموزشی و هنری فراتر رفته و به زمینهای برای ایجاد درآمد، تقویت اقتصاد خانواده و افزایش مشارکت هنرمندان در بازار صنایعدستی و گردشگری تبدیل شود.
او تصریح کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای این دورهها، شکلگیری زنجیرهای منسجم از آموزش، تولید، عرضه و فروش محصولات است؛ فرآیندی که ضمن ارتقای کیفیت آثار تولیدی، امکان معرفی و عرضه صنایعدستی اصیل سیستان را بهعنوان سوغات و محصول فرهنگی منطقه در بازارهای هدف فراهم کرده است.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی زابل خاطرنشان کرد: این اقدام گامی مؤثر در پیوند میان هنر، مهارتآموزی، بازپروری و بازگشت افراد آموزشدیده به جامعه محسوب میشود و میتواند نقش مهمی در توسعه اشتغال، حمایت از تولیدات بومی و رونق اقتصاد محلی ایفا کند.
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