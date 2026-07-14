به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدهادی طهرانیمقدم روز سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ در هفدهمین میز ملی گردشگری روستایی که بهصورت برخط با محوریت بررسی روند ثبت جهانی روستاهای منتخب کشور برگزار شد، اظهار کرد: روستای درک بهعنوان نماینده سیستان و بلوچستان در فهرست روستاهای کاندید ثبت جهانی، با همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی استان در مسیر تکمیل الزامات و شاخصهای مورد نیاز قرار دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان افزود: در ماههای اخیر اقدامات متعددی از جمله معرفی ظرفیتهای روستای درک در بسترهای اطلاعرسانی، برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری، آموزش و توانمندسازی جامعه محلی و راهنمایان بومی و همچنین هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی برای ارتقای زیرساختهای این روستا انجام شده است.
او ادامه داد: با همکاری استانداری، بنیاد مسکن، ادارهکل ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط، بخشی از معابر روستا زیرسازی و آسفالت شده و برنامههای مشترک برای استمرار رویدادهای گردشگری، ارتقای خدمات و آمادهسازی هرچه بهتر روستا در حال اجراست.
طهرانیمقدم همچنین از همراهی و مساعدتهای استاندار سیستان وبلوچستان و معاونان وی در روند تکمیل پرونده قدردانی کرد.
اختصاص تسهیلات ایجاد ۱۵ نیروگاه خورشیدی خانگی با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال
در ادامه این نشست، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به حمایتهای استانداری از فرآیند ثبت جهانی روستای درک، گفت: با تأکید استاندار سیستان و بلوچستان، برنامهریزیهای لازم با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان برای تکمیل زیرساختها و تحقق الزامات ثبت جهانی این روستا در دستور کار قرار گرفته است.
سعید نارویی افزود: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اختصاص تسهیلات برای ایجاد ۱۵ نیروگاه خورشیدی خانگی پنج کیلوواتی با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان است که ضمن تقویت اقتصاد محلی، یکی از شاخصهای توسعه پایدار مورد توجه در فرآیند ثبت جهانی به شمار میرود.
او بیان کرد: تأمین زمین و ایجاد فضاهای مورد نیاز از جمله بازارچههای محلی، بهسازی منظر روستا، زیباسازی محیط، تأمین اعتبارات تکمیلی و همچنین تجهیز دهیاری به امکانات خدماتی از دیگر برنامههایی است که با همکاری دستگاههای اجرایی در حال پیگیری است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سیستان و بلوچستان تأکید کرد: ظرفیتهای منحصربهفرد طبیعی، کشاورزی و گردشگری روستای درک، این روستا را به یکی از شاخصترین گزینههای کشور برای ثبت جهانی تبدیل کرده است و امیدواریم با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی و حمایتهای ملی، این هدف مهم محقق شود.
شایان ذکر است هفدهمین میز ملی گردشگری روستایی با حضور معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، نمایندگان هشت استان دارای روستاهای کاندید ثبت جهانی شامل سیستان و بلوچستان، خوزستان، اردبیل، گیلان، مازندران، سمنان، اصفهان و خراسان رضوی بهصورت برخط برگزار شد و آخرین اقدامات انجامشده برای ثبت جهانی این روستاها مورد بررسی قرار گرفت.
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