به گزارش خبرنگار میراثآریا، صادق میرحسینی اظهار کرد: همزمان با هفته صنایعدستی و با حضور معاون عمرانی فرمانداری زابل، رئیس اداره حفاظت محیط زیست، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان شهرستان، چند واحد کارگاهی صنایعدستی روز سهشنبه ۲۶ خردادماه جاری در زابل افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی زابل افزود: توسعه کارگاههای صنایعدستی نقش مهمی در حفظ هنرهای بومی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصاد خلاق دارد و از این رو حمایت از فعالان این حوزه در دستور کار قرار دارد.
میرحسینی در حاشیه افتتاح این کارگاهها با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه صنایعدستی شهرستان بیان کرد: پرونده ثبت زابل به عنوان شهر ملی سیاهدوزی سیستان تهیه و به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارسال شده است و امیدواریم با حمایتهای ادارهکل میراثفرهنگی استان، شورای دفاع از این پرونده بهزودی برگزار شود.
او ادامه داد: ثبت ملی زابل به عنوان شهر سیاهدوزی میتواند زمینه معرفی هرچه بهتر این هنر اصیل در سطح کشور، توسعه کارگاههای تولیدی، افزایش انگیزه هنرمندان و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال برای مردم منطقه را فراهم کند.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان زابل خاطرنشان کرد: سیاهدوزی یکی از هنرهای ارزشمند و ریشهدار سیستان است که ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یک برند ملی و توسعه بازارهای فروش محصولات صنایعدستی دارد.
میرحسینی افزود: در پایان این برنامه، سه کارگاه هنر اصیل و تاریخی سیاهدوزی در شهرستان زابل افتتاح شد که زمینه اشتغال مستقیم ۶ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۳۰ نفر را فراهم کرده است.
او تأکید کرد: حمایت از هنرمندان، توسعه آموزشهای تخصصی و ایجاد زیرساختهای لازم برای تولید و عرضه محصولات صنایعدستی از مهمترین برنامههای اداره میراثفرهنگی شهرستان زابل در راستای رونق این حوزه است.
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