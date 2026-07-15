به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهرام سرمست امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در آیین بزرگداشت دستباف و در جمع هنرمندان، کارآفرینان، فعالان اقتصادی و پیشکسوتان هنر-صنعت فرش تبریز، با قدردانی از تلاش چهره‌های اثرگذار این عرصه بیان کرد: امروز در کنار کسانی هستیم که نام و آوازه آذربایجان و فرش تبریز را در ایران و جهان زنده نگه داشته‌اند و اجازه نداده‌اند این میراث ارزشمند به فراموشی سپرده شود یا از خطه آذربایجان فاصله بگیرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به مسئولیت مدیریت استان در حمایت از فرش دستباف افزود: رویکرد ما بر حمایت از سه ضلع اصلی این حوزه یعنی تولیدکنندگان، کارآفرینان، طراحان و تمامی افرادی استوار است که حفظ هویت و معرفی این هنر-صنعت را برعهده دارند. این فعالان با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات، همچنان فرش تبریز را در بازارهای جهانی معرفی کرده‌اند و پویایی این صنعت را حفظ کرده‌اند.

او با بیان اینکه فرش دستباف همچنان یکی از سرمایه‌های راهبردی کشور به شمار می‌رود، گفت: با وجود تمامی تنگناها، این صنعت همچنان زنده و پویاست، اما واقعیت این است که هنوز نتوانسته‌ایم از بیمه قالیبافان تا تکمیل زنجیره ارزش، فروش و حضور مؤثر در بازارهای جهانی، حمایت شایسته‌ای از فعالان این حوزه داشته باشیم.

سرمست ادامه داد: بخشی از این مشکلات نیازمند اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی و بخشی دیگر مستلزم حمایت‌های اجرایی دولت است تا موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف برطرف شود.

او یکی از چالش‌های اصلی این حوزه را نبود سیاستی واحد در زمینه صادرات فرش دانست و اظهار کرد: معرفی فرش تبریز در عرصه بین‌المللی، حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و سیاست‌های مرتبط با صادرات، نیازمند برنامه‌ای منسجم است. باید در سطح ملی تکلیف این موضوع روشن شود که فرش را هنر، صنعت یا ترکیبی از هر دو می‌دانیم؛ از نگاه ما، فرش تبریز یک هنر- صنعت است و باید متناسب با همین جایگاه برای آن سیاست‌گذاری شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به مطالبه دیرینه تکمیل موزه فرش آذربایجان گفت: این موضوع سال‌هاست مطرح است و در نشست اخیر با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه به صورت جدی پیگیری شده است. همچنین راه‌اندازی و تقویت دبیرخانه شهر جهانی فرش تبریز نیز در دستور کار قرار دارد تا از این ظرفیت برای ارتقای جایگاه بین‌المللی فرش تبریز بهره‌برداری شود.

سرمست تأکید کرد: فرش دستباف بخشی از هویت فرهنگی، ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و اعتبار جهانی آذربایجان‌شرقی است و باید با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، جایگاه واقعی آن را احیا کنیم.

او با اشاره به نقش اتاق بازرگانی تبریز در حوزه فرش دستباف افزود: اتاق بازرگانی اتاق فکر اقتصادی استان است و کارگروه تخصصی فرش و مراکز پژوهشی باید تمامی راهکارهای لازم برای ارتقای جایگاه فرش تبریز را تدوین و ارائه کنند.

استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین از مأموریت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان برای تهیه برنامه‌های اجرایی در این حوزه خبر داد و گفت: توسعه و حمایت از فرش دستباف، یکی از مطالبات اختصاصی و دارای مزیت آذربایجان‌شرقی است و باید پیشنهادهای عملیاتی این بخش برای طرح در سفر آینده رئیس‌جمهور آماده شود تا در قالب مصوبات سفر مورد پیگیری قرار گیرد.

او با اشاره به ظرفیت فرش در بازار تاریخی تبریز نیز خاطرنشان کرد: بازار فرش تبریز در بازار جهانی این کهن‌شهر خود یک نمایشگاه دائمی و یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری استان است که می‌تواند نقش مؤثری در معرفی تولیدات فرش دستباف به گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند که از این ظرفیت، باید به شکل مطلوب حمایت و بهره‌برداری شود.

سرمست در پایان با تأکید بر ادامه پیگیری روند تکمیل موزه فرش آذربایجان گفت: این موضوع از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در حال پیگیری است و روند تکمیل این مجموعه تا حصول نتیجه دنبال خواهد شد.

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