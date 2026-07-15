بهگزارش خبرنگار میراث آریا، احمد حمزهزاده امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید از ناحیه ویژه صنایعدستی قزلجهمیدان و در نشست با هنرمندان و تولیدکنندگان مستقر در این مجموعه، بیان کرد: ناحیه ویژه صنایعدستی قزلجهمیدان، محور توسعه تولید صنایعدستی آذربایجانشرقی است و هر اقدامی که به تکمیل زیرساختها و تسهیل فعالیت هنرمندان منجر شود، زمینهساز تقویت اقتصاد صنایعدستی و افزایش توان رقابتی تولیدات استان خواهد بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده برای این ناحیه ویژه صنایعدستی افزود: تمرکز کارگاههای تولیدی، نمایشگاههای دائمی و فضاهای گردشگری در یک مجموعه تخصصی، فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی هنرمندان، توسعه بازار فروش و افزایش تعامل مستقیم میان تولیدکننده و گردشگر فراهم میکند و لازم است روند تکمیل پروژه با شتاب بیشتری دنبال شود.
او در ادامه تکمیل امکانات منطقه گردشگری، توسعه زیرساختهای مورد نیاز ناحیه و تسهیل شرایط استقرار و فعالیت تولیدکنندگان را از مهمترین مطالبات مطرحشده در این بازدید برشمرد و گفت: مسائل و دغدغههای هنرمندان بهصورت میدانی بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود در دستور پیگیری قرار خواهد گرفت.
حمزهزاده گفت: ظرفیتهای ناحیه ویژه صنایعدستی قزلجهمیدان باید متناسب با نیازهای امروز این حوزه توسعه یابد تا این مجموعه بتواند جایگاه خود را بهعنوان کانون اصلی تولید، عرضه و معرفی صنایعدستی آذربایجانشرقی بیش از پیش تثبیت کند.
بر اساس طرح جامع ناحیه ویژه صنایعدستی قزلجهمیدان، احداث و بهرهبرداری از حدود ۱۵۰ کارگاه و نمایشگاه دائمی صنایعدستی پیشبینی شده است که تاکنون بخشی از این واحدها راهاندازی شده و در چرخه تولید قرار گرفتهاند.
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