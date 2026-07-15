۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۲

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی در جریان بازدید از ناحیه ویژه صنایع‌دستی قزلجه‌میدان:

تکمیل ناحیه ویژه صنایع‌دستی قزلجه‌میدان، اولویت توسعه زیرساخت‌های صنایع‌دستی آذربایجان غربی است/ لزوم رفع موانع برای توسعه مجموعه

تکمیل ناحیه ویژه صنایع‌دستی قزلجه‌میدان، اولویت توسعه زیرساخت‌های صنایع‌دستی آذربایجان غربی است/ لزوم رفع موانع برای توسعه مجموعه

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در جریان بازدید از ناحیه ویژه صنایع‌دستی قزلجه‌میدان با تأکید بر جایگاه راهبردی این ناحیه در چرخه تولید و عرضه صنایع‌دستی استان، توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل بخش‌های باقی‌مانده پروژه و رفع موانع فعالیت تولیدکنندگان را از مهم‌ترین الزامات بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های ناحیه ویژه صنایع‌دستی قزلجه‌میدان عنوان کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد حمزه‌زاده امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید از ناحیه ویژه صنایع‌دستی قزلجه‌میدان و در نشست با هنرمندان و تولیدکنندگان مستقر در این مجموعه، بیان کرد: ناحیه ویژه صنایع‌دستی قزلجه‌میدان، محور توسعه تولید صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی است و هر اقدامی که به تکمیل زیرساخت‌ها و تسهیل فعالیت هنرمندان منجر شود، زمینه‌ساز تقویت اقتصاد صنایع‌دستی و افزایش توان رقابتی تولیدات استان خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای این ناحیه ویژه صنایع‌دستی افزود: تمرکز کارگاه‌های تولیدی، نمایشگاه‌های دائمی و فضاهای گردشگری در یک مجموعه تخصصی، فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی هنرمندان، توسعه بازار فروش و افزایش تعامل مستقیم میان تولیدکننده و گردشگر فراهم می‌کند و لازم است روند تکمیل پروژه با شتاب بیشتری دنبال شود.

او در ادامه تکمیل امکانات منطقه گردشگری، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز ناحیه و تسهیل شرایط استقرار و فعالیت تولیدکنندگان را از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در این بازدید برشمرد و گفت: مسائل و دغدغه‌های هنرمندان به‌صورت میدانی بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود در دستور پیگیری قرار خواهد گرفت.

حمزه‌زاده گفت: ظرفیت‌های ناحیه ویژه صنایع‌دستی قزلجه‌میدان باید متناسب با نیازهای امروز این حوزه توسعه یابد تا این مجموعه بتواند جایگاه خود را به‌عنوان کانون اصلی تولید، عرضه و معرفی صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی بیش از پیش تثبیت کند.

بر اساس طرح جامع ناحیه ویژه صنایع‌دستی قزلجه‌میدان، احداث و بهره‌برداری از حدود ۱۵۰ کارگاه و نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی پیش‌بینی شده است که تاکنون بخشی از این واحدها راه‌اندازی شده و در چرخه تولید قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042401753
مجید فرامرزی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha