روحالله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در آیین تجلیل از فعالان و پیشکسوتان هنر-صنعت فرش تبریز، در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا به جایگاه تاریخی این شهر در صنعت فرش اشاره کرد و گفت: هر اقدامی که در چارچوب وظایف و اختیارات مجلس امکانپذیر باشد، برای حمایت از فرش دستباف انجام خواهیم داد، همانگونه که تاکنون نیز در کنار فعالان این حوزه بودهایم، این مسیر را ادامه خواهیم داد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تبریز در عرصههای مختلف همواره پیشتاز بوده و فرش دستباف یکی از برجستهترین نمادهای هویت این شهر است. به این پیشینه افتخار میکنیم و باور داریم که حفظ جایگاه فرش تبریز، حفظ بخشی از اعتبار فرهنگی و اقتصادی کشور است.
او با تأکید بر اینکه امروز باید نگاهها بیش از هر زمان دیگری متوجه اقتصاد فرش باشد، افزود: اگر موانع صادرات برطرف نشود، نمیتوان انتظار رونق پایدار در این حوزه را داشت. بسیاری از مشکلات فعالان فرش، ریشه در دشواریهای حضور در بازارهای جهانی دارد و حل این مسائل باید در اولویت قرار گیرد.
متفکرآزاد با بیان اینکه فرش، حوزهای چندوجهی است، اظهار کرد: مسائل این بخش تنها به تولید یا بافندگی محدود نمیشود؛ از تأمین مواد اولیه و طراحی گرفته تا صادرات، بازاریابی و ارزآوری، همه به یکدیگر وابستهاند و هر تصمیمی باید با درنظر گرفتن این زنجیره اتخاذ شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی موضوع پیمانسپاری ارزی را از مهمترین دغدغههای صادرکنندگان فرش دانست و افزود: فعالان این حوزه نسبت به شیوه اجرای این مقررات و همچنین زمانبندی ایفای تعهدات ارزی، مطالبات مشخصی دارند که باید با نگاه کارشناسی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.
متفکر آزاد در پایان با اشاره به ظرفیتهای علمی آذربایجانشرقی گفت: دانشگاه هنر اسلامی تبریز، بهعنوان یکی از معدود دانشگاههای تخصصی هنر کشور، ظرفیت ارزشمندی برای پشتیبانی علمی از صنعت فرش است و میتواند در تربیت نیروی متخصص، پژوهش، طراحی و توسعه این هنر-صنعت نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
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