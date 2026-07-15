به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهروز ندایی، معاون توسعه‌ مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه در نشست با کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان مرکزی اشاره به اهمیت حفظ کرامت و انگیزه کارکنان، اظهار کرد: تقویت سرمایه انسانی، ارتقای عدالت اداری و بهبود وضعیت معیشتی همکاران از اولویت‌های اصلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و تلاش خواهد شد با تعامل، برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، گام‌های مؤثری در راستای رفع مشکلات و ارتقای رضایتمندی کارکنان برداشته شود.

او با تأکید بر جایگاه ارزشمند سرمایه انسانی در پیشبرد مأموریت‌های وزارتخانه بر پیگیری مطالبات مطرح‌ شده در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد.

در پایان این دیدار، کارکنان اداره‌کل ضمن بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های خود، مهم‌ترین مسائل مرتبط با معیشت، احکام پرسنلی، نظام پرداخت، رفاه کارکنان، ارتقای انگیزه شغلی و بهبود شرایط خدمت را مطرح کردند.



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