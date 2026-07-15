۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۷

معیشت و ارتقای جایگاه کارکنان محور نشست معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی با همکاران استان مرکزی

معیشت و ارتقای جایگاه کارکنان محور نشست معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی با همکاران استان مرکزی

در نشست صمیمی معاون توسعه‌ مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی با کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، مهم‌ترین مسائل مرتبط با معیشت، احکام و وضعیت اداری کارکنان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهروز ندایی، معاون توسعه‌ مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه در نشست با کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان مرکزی اشاره به اهمیت حفظ کرامت و انگیزه کارکنان، اظهار کرد: تقویت سرمایه انسانی، ارتقای عدالت اداری و بهبود وضعیت معیشتی همکاران از اولویت‌های اصلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و تلاش خواهد شد با تعامل، برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، گام‌های مؤثری در راستای رفع مشکلات و ارتقای رضایتمندی کارکنان برداشته شود.

او با تأکید بر جایگاه ارزشمند سرمایه انسانی در پیشبرد مأموریت‌های وزارتخانه بر پیگیری مطالبات مطرح‌ شده در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد.

در پایان این دیدار، کارکنان اداره‌کل ضمن بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های خود، مهم‌ترین مسائل مرتبط با معیشت، احکام پرسنلی، نظام پرداخت، رفاه کارکنان، ارتقای انگیزه شغلی و بهبود شرایط خدمت را مطرح کردند.
 

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کد خبر 1405042501789
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

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