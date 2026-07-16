به گزارش خبرنگار میراث آریا، نسیبه همتی روز پنجشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای اجرای سیاست مولدسازی دارایی‌های دولت و با هدف تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار حوزه صنایع‌دستی، ساختمان موسوم به «نمدمالی» سمنان از طریق فرآیندهای قانونی تعیین‌شده برای واگذاری دارایی‌های غیرمولد عرضه خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: این ساختمان که در گذشته محل فعالیت اندکی از نمدمالان شهر سمنان بوده است، به واسطه کاربری پیشین خود با عنوان «نمدمالی» شناخته می‌شود، اما در فهرست آثار ملی کشور به ثبت نرسیده و در سال‌های اخیر نیز عملاً بلااستفاده بوده است.

او بیان کرد: بر این اساس، واگذاری این ملک هیچ ارتباطی با حرفه، دانش و مهارت نمدمالی ندارد و هنر نمدمالی به عنوان یکی از رشته‌های ارزشمند صنایع‌دستی همچنان توسط هنرمندان این حوزه تداوم داشته و مورد حمایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان قرار دارد.

همتی اظهار کرد: درآمد حاصل از واگذاری این ساختمان برای تکمیل بازارچه نیمه کاره صنایع‌دستی ورودی شهر سمنان اختصاص می‌یابد، پروژه‌ای که سال‌ها به دلیل محدودیت اعتبارات نیمه‌تمام باقی مانده و با بهره‌برداری از آن، بستری مناسب برای عرضه مستقیم محصولات هنرمندان، معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان و توسعه بازار فروش تولیدات بومی فراهم خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان خاطر نشان کرد:بازارچه و نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی استان سمنان پس از تکمیل، امکان حضور و بهره‌مندی طیف گسترده‌ای از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در رونق اقتصادی این بخش، افزایش فرصت‌های فروش و معرفی توانمندی‌های هنرمندان استان خواهد داشت.

او افزود: مولدسازی دارایی‌های بلااستفاده و هدایت منابع حاصل از آن به سمت تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، از جمله رویکردهایی است که می‌تواند ضمن جلوگیری از راکد ماندن اموال دولتی، زمینه بهره‌مندی بیشتر فعالان صنایع‌دستی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری استان را فراهم سازد.

همتی تصریح کرد: بر این اساس، واگذاری ساختمان موسوم به نمدمالی سمنان را می‌توان اقدامی در راستای تبدیل یک دارایی بلااستفاده به فرصتی برای توسعه و حمایت از جامعه بزرگ هنرمندان صنایع‌دستی استان دانست، اقدامی که منافع آن پس از بهره‌برداری از بازارچه و نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی، به شکل مستقیم در اختیار فعالان این حوزه قرار خواهد گرفت.

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