به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست مشترک حمید دهرویه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان و مدیرانکل حوزه اقتصادی استانداری با جلال تاجیک مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان و معاونان این ادارهکل، روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ با محوریت بررسی مهمترین مسائل حوزه سرمایهگذاری، توسعه گردشگری، صیانت از میراثفرهنگی و رونق صنایعدستی برگزار شد.
حمید دهرویه در این نشست با تأکید بر اینکه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از مهمترین ظرفیتهای توسعه اقتصادی استان سمنان به شمار میروند، گفت: این سه حوزه علاوه بر حفاظت از هویت تاریخی و فرهنگی، نقش مؤثری در جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال، افزایش ماندگاری گردشگران، رونق کسبوکارهای محلی، توسعه متوازن مناطق و افزایش درآمدهای پایدار استان دارند و باید با نگاه اقتصادی و توسعهمحور مورد حمایت قرار گیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان با اشاره به ضرورت تسریع در رسیدگی به مسائل سرمایهگذاران افزود: به منظور جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای اداری و تسریع در اجرای طرحهای گردشگری، کارگروهی تخصصی در ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تشکیل میشود تا مشکلات سرمایهگذاران در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و تا حد امکان بدون ارجاع به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تعیین تکلیف شود.
او با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر بناهای تاریخی استان اظهار کرد: تعیین تکلیف نحوه واگذاری، اجاره یا جذب سرمایهگذار برای کاروانسراهای ثبت جهانی آهوان، سنگی و آجری باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا این آثار ارزشمند، علاوه بر حفظ و احیا، به مراکز فعال گردشگری و اقتصادی تبدیل شوند.
دهرویه همچنین تعیین تکلیف کاروانسرای شاهعباسی سمنان را از دیگر اولویتهای استان دانست و اظهار کرد: این بنای تاریخی باید هرچه سریعتر با تصمیم نهایی، یا به بخش خصوصی برای سرمایهگذاری واگذار شود و یا با کاربری فرهنگی، موزهای و گردشگری در اختیار عموم مردم قرار گیرد تا ضمن حفاظت از این اثر ارزشمند، زمینه بهرهبرداری مطلوب از آن نیز فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای پروژههای فرهنگی استان، خواستار سرعتبخشی به روند ایجاد موزه باستان شناسی دامغان شد و بیان کرد: بهرهبرداری از این مجموعه میتواند نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای تاریخی شهرستان دامغان و تقویت گردشگری فرهنگی منطقه ایفا کند.
او با اشاره به روند ثبت جهانی روستای قلعهبالا در شهرستان شاهرود، از حمایت همهجانبه استانداری در این زمینه خبر داد و گفت: در کنار پیگیری پرونده ثبت جهانی، موضوع رفع مشکل اینترنت این روستا نیز از طریق وزارتخانه مربوطه دنبال و دستور لازم برای حل این مشکل اخذ شده است، چراکه فراهم بودن زیرساختهای ارتباطی یکی از الزامات توسعه گردشگری و ارائه خدمات مطلوب به گردشگران است.
دهرویه همچنین از واگذاری مجتمع گردشگری سور سرخه به سازمان همیاری شهرداریهای استان و واگذاری مجموعه تاریخی مقبره شیخ علاءالدوله سمنانی به ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خبر داد و تصریح کرد: پس از این واگذاریها، تکمیل، مرمت، ساماندهی، احیا و بهرهبرداری مناسب از این مجموعهها باید با جدیت دنبال شود تا این ظرفیتها در خدمت توسعه گردشگری و اقتصاد استان قرار گیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان توسعه زیرساختهای گردشگری را از مهمترین الزامات رونق اقتصادی استان برشمرد و گفت: تکمیل زیرساختهای ایستگاه گردشگری گرداب، ایجاد کمپ گردشگری و پارک جنگلی در جنگل ابر و همچنین راهاندازی اکوکمپهای کویری از جمله برنامههایی است که میتواند ضمن افزایش ماندگاری گردشگران، زمینه جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال، رونق اقتصاد جوامع محلی و افزایش سهم گردشگری در تولید ثروت استان را فراهم کند.
در پایان این نشست، جلال تاجیک مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان و معاونان این ادارهکل، گزارشی از مهمترین برنامهها، پروژههای در دست اجرا، مسائل سرمایهگذاری و نیازهای حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارائه کردند و راهکارهای اجرایی برای تسریع در روند اجرای طرحهای توسعهای، رفع موانع موجود و بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای تاریخی و گردشگری استان در مسیر توسعه اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
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